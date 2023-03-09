Разведка США: Китай понимает, что станет сверхдержавой, только если ослабит Америку
09.03.2023, 13:58
Си Цзиньпин и Джо Байден (Фото: EPA)
Китай понимает, что сможет стать сверхдержавой только за счет ослабления США. Об этом заявила директор национальной разведки США Аврил Хейнс на слушаниях в сенатском комитете, цитирует ее газета The New York Times.
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По ее словам, власти КНР все больше убеждаются в необходимости ослабления влияния США, чтобы стать более влиятельной в мире державой. Она отметила, что Китай может достичь своих целей только ослабив силы и влияние США.
"КНР, которая все больше бросает вызов США в экономическом, технологическом, политическом и военном отношении во всем мире, остается нашим беспрецедентным приоритетом", — сказала Хейнс.
Американцы считают, что армия КНР пытается достичь поставленной Си Цзиньпином задачи — к 2027 году стать достаточно мощной, чтобы предотвратить любое вмешательство США при вторжении на Тайвань.
Также разведка США заявляет, что Пекин пришел к выводу, что его ядерный потенциал недостаточен и стремится увеличить количество ядерных шахт и межконтинентальных баллистических ракет.
"Пекин не заинтересован в соглашениях, которые ограничивают ядерные вооружения, и не пойдет на переговоры, закрепляющие преимущества США или России", — говорится в отчете.
- Разведки США и союзников в последние недели предупреждают, что Китай рассматривает возможность отправки военной помощи России, тем самым поддержав ее войну против Украины. Пекин это отрицает.
- 1 марта в Вашингтоне заявили, что Китай тратит на пророссийскую пропаганду больше, чем сама Россия.
- Глава КНР Си Цзиньпин хочет представить "мирный" план Пекина диктатору Владимиру Путину, одновременно Китай не хочет "терять" Украину.
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