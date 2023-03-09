Разведка США: Китай понимает, что станет сверхдержавой, только если ослабит Америку

Китай понимает, что сможет стать сверхдержавой только за счет ослабления США. Об этом заявила директор национальной разведки США Аврил Хейнс на слушаниях в сенатском комитете, цитирует ее газета The New York Times.

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По ее словам, власти КНР все больше убеждаются в необходимости ослабления влияния США, чтобы стать более влиятельной в мире державой. Она отметила, что Китай может достичь своих целей только ослабив силы и влияние США.

"КНР, которая все больше бросает вызов США в экономическом, технологическом, политическом и военном отношении во всем мире, остается нашим беспрецедентным приоритетом", — сказала Хейнс.

Американцы считают, что армия КНР пытается достичь поставленной Си Цзиньпином задачи — к 2027 году стать достаточно мощной, чтобы предотвратить любое вмешательство США при вторжении на Тайвань.

Также разведка США заявляет, что Пекин пришел к выводу, что его ядерный потенциал недостаточен и стремится увеличить количество ядерных шахт и межконтинентальных баллистических ракет.

"Пекин не заинтересован в соглашениях, которые ограничивают ядерные вооружения, и не пойдет на переговоры, закрепляющие преимущества США или России", — говорится в отчете.

Разведки США и союзников в последние недели предупреждают, что Китай рассматривает возможность отправки военной помощи России, тем самым поддержав ее войну против Украины. Пекин это отрицает.

1 марта в Вашингтоне заявили, что Китай тратит на пророссийскую пропаганду больше, чем сама Россия.

Глава КНР Си Цзиньпин хочет представить "мирный" план Пекина диктатору Владимиру Путину, одновременно Китай не хочет "терять" Украину.

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Дмитро Гриниченко

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