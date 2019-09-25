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"Развитие невозможно под выстрелы": что говорил Зеленский в ООН

"Развитие невозможно под выстрелы": что говорил Зеленский в ООН - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua/)
25.09.2019, 06:23

Президент подчеркнул, что из-за оккупации Крыма и части Донбасса в Украине была разрушена критически важная инфраструктура

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что благодаря поддержке международных партнеров удастся достичь возвращения украинских территорий политико-дипломатическим путем, прекращения войны и установления мира. Об этом он заявил во время участия в диалоге лидеров на саммите ООН по целям устойчивого развития в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Офис президента.

"Ни одно государство не достигнет устойчивого развития без мира и чувства безопасности. Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов, невозможно там, где господствуют агрессивные геополитические стратегии, которые аплодируют вторжению в другие государства и нарушению прав и свобод человека", - подчеркнул Зеленский.

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Президент заверил, что Украина предана своим обязательствам относительно целей устойчивого развития - для их достижения созданы национальные стратегические рамки, функционирует механизм внедрения целей и мониторинга этого процесса.

"Нашими задачами являются существенный рост экономики для преодоления бедности и повышения занятости населения, действенная реформа правоохранительных и судебных органов, завершение реформы децентрализации", - отметил глава государства.

"На этом пути сегодня два барьера. Первый - это внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление. Но с этим новая украинская власть обязательно справится. Второй барьер гораздо сложнее. И нам его не одолеть без международной поддержки. Это война вследствие российской агрессии против Украины", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, показатели Украины могут и должны быть значительно лучше, ведь страна выбрала правильный путь к развитию, и теперь пришло время двигаться им быстрее и увереннее.

Президент напомнил, что из-за оккупации Крыма и части Донбасса в Украине была разрушена критически важная инфраструктура и промышленные объекты, потеряны межотраслевые связи.

"Но самое главное - Украина потеряла более 13 000 граждан. Это не только профессиональные военные, но и добровольцы. Среди погибших есть медики, педагоги, спортсмены, ученые, исследователи, художники, музыканты, журналисты, правозащитники. Каждый мог бы внести свой вклад в развитие не только Украины, но и всего мира. Но это, к сожалению, невозможно", - сказал Зеленский.

"Впрочем, я верю, что вместе с международными партнерами, политико-дипломатическим путем мы сможем добиться возвращения наших территорий, прекращение войны и господства мира. И это - наша цель номер один. Для того чтобы бок о бок с государствами-членами ООН мы без барьеров могли двигаться вперед для достижения других целей устойчивого развития и вместе строить новый мир, свободный от бедности, голода, болезней и войн", - подчеркнул Зеленский.

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Владимир Зеленский ООН война Донбасс Крым
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