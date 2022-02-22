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Реформа СБУ и право на гражданское оружие: что сегодня планируют рассмотреть в Раде

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 10:41
Реформа СБУ и право на гражданское оружие: что сегодня планируют рассмотреть в Раде - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Сегодня, 22 февраля, Верховная Рада планирует рассмотреть законопроекты о реформе Службы безопасности Украины, праве на гражданское огнестрельное оружие, а также ряд законопроектов о медицине. Повестка опубликована на официальном сайте парламента.

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В ходе пленарного заседания планируется рассмотреть во втором чтении законопроекты:

- №4487, об обеспечении прав и свобод переселенцев;
- №4517, о внесении изменений в Таможенный кодекс в соответствии с кодексом ЕС;
- №3793, об обеспечении масштабной экспансии на экспорт товаров (работ, услуг) украинского происхождения путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта;
- №5547, о лекарственных средствах;
- №5339, об усовершенствовании механизма регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- №3196-д, о внесении изменений в закон об СБУ (об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности спецслужбы);
- №4212, об изменениях в закон о рекламе электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

В первом чтении планируется рассмотреть ряд законопроектов о внесении изменений в Уголовный кодекс (о соблюдении разумных сроков уголовного производства), о публичных закупках (о закупках лекарственных средств лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения), о внесении изменений в законы об управлении имуществом для нужд ВСУ, законопроекты о праве на гражданское огнестрельное оружие и другие законопроекты.

В сегодняшнюю повестку не включены законопроекты, прямо связанные со вчерашними событиями, но спикер Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в парламенте с утра проходят консультации с лидерами фракции и групп: "Мы уже обсудили, как будем действовать дальше. Как только мы пройдем первые вопросы, которые я озвучил, лидеры фракций и групп обязательно соберутся и выскажут свою позицию о повестке дня".

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Оксана Житнюк
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верховная рада законопроект повестка дня
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