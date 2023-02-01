Режим Лукашенко подтвердил, что получил от России ракеты "Искандер"
01.02.2023, 16:33
Ракетный комплекс "Искандер" (Фото - EPA)
Россия передала вооруженным силам Беларуси мобильные ракетные комплексы "Искандер". Заявление Министерства обороны Беларуси цитирует Reuters.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Минобороны страны также сообщило, что экипажи ракетных комплексов уже прошли обучение в России.
По официальным данным, ракеты "Искандер" способны поражать цели на расстоянии до 500 км.
На Западе считают, что режим Александра Лукашенко не поддастся на давление Кремля и не разрешит новую прямую наземную атаку Украины с территории Беларуси, однако при этом он предоставляет россиянам тренировочные полигоны для обучения перед отправкой в Украину.
- 16 января в Беларуси начались совместные учения авиации этой страны и их союзников из ВКС России.
- Украина не фиксирует увеличения группировки российских и беларуских войск в непосредственной близости от украинской границы, но Силы обороны находятся в постоянной готовности, заверил глава ГПСУ Дейнеко.
- В ГУР заявили, что российскому диктатору Владимиру Путину выгодно нагнетать ситуацию с Беларусью якобы угрозой ее присоединения к войне против Украины, однако даже Лукашенко уже "не очень в это играет".
Читайте также: Лукашенко заявил, что Украина предлагала ему "пакт о ненападении". Зеленский ответил
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии