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Режим Лукашенко подтвердил, что получил от России ракеты "Искандер"

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 16:33
Режим Лукашенко подтвердил, что получил от России ракеты
Ракетный комплекс "Искандер" (Фото - EPA)

Россия передала вооруженным силам Беларуси мобильные ракетные комплексы "Искандер". Заявление Министерства обороны Беларуси цитирует Reuters

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Минобороны страны также сообщило, что экипажи ракетных комплексов уже прошли обучение в России.

По официальным данным, ракеты "Искандер" способны поражать цели на расстоянии до 500 км.

На Западе считают, что режим Александра Лукашенко не поддастся на давление Кремля и не разрешит новую прямую наземную атаку Украины с территории Беларуси, однако при этом он предоставляет россиянам тренировочные полигоны для обучения перед отправкой в Украину. 

  • 16 января в Беларуси начались совместные учения авиации этой страны и их союзников из ВКС России. 
  • Украина не фиксирует увеличения группировки российских и беларуских войск в непосредственной близости от украинской границы, но Силы обороны находятся в постоянной готовности, заверил глава ГПСУ Дейнеко.
  • В ГУР заявили, что российскому диктатору Владимиру Путину выгодно нагнетать ситуацию с Беларусью якобы угрозой ее присоединения к войне против Украины, однако даже Лукашенко уже "не очень в это играет".

Читайте также: Лукашенко заявил, что Украина предлагала ему "пакт о ненападении". Зеленский ответил 

Сергій Бережний
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