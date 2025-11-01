Реклама с Рейганом: премьер Канады заявил, что извинился перед Трампом

Карни рассказал о разговоре с главой Штатов во время саммита АТЭС в Южной Корее

Марк Карни и Дональд Трамп (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Канадский премьер-министр Марк Карни заявил, что извинился перед президентом США Дональдом Трампом за политическую рекламу против тарифов и попросил главу правительства провинции Онтарио, Дага Форда, не показывать ролик. Об этом политик рассказал журналистам после участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее, передаёт агентство Reuters.

Карни заявил, что извинился перед Трампом в частном порядке, когда они оба присутствовали на ужине, организованном южнокорейским президентом Ли Чжэ Меном 29 октября.

"Я извинился перед президентом", – сказал Карни, подтвердив предыдущие комментарии Трампа.

Также премьер подтвердил, что вместе с главой правительства Онтарио просмотрел рекламу перед тем, как она вышла в эфир, но отметил, что выступал против использования этого видео.

Форд является известным консервативным политиком, которого иногда сравнивают с нынешним главой Штатов. В рекламе, которую заказал премьер Онтарио, использован отрывок выступления "республиканской иконы", 40-го президента США Рональда Рейгана, в котором он заявляет, что пошлины вызывают торговые войны и экономическую катастрофу.

В ответ Трамп анонсировал о повышении тарифов на товары из Канады, а также Вашингтон прекратил торговые переговоры со страной.

Выезжая из Южной Кореи, президент Штатов отметил, что во время ужина имел "очень приятный" разговор с Карни, но не предоставил подробности. 31 октября американский руководитель вновь заявил, что США и Канада не будут возобновлять торговые переговоры.