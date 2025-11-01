Реклама с Рейганом: премьер Канады заявил, что извинился перед Трампом
Канадский премьер-министр Марк Карни заявил, что извинился перед президентом США Дональдом Трампом за политическую рекламу против тарифов и попросил главу правительства провинции Онтарио, Дага Форда, не показывать ролик. Об этом политик рассказал журналистам после участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее, передаёт агентство Reuters.
Карни заявил, что извинился перед Трампом в частном порядке, когда они оба присутствовали на ужине, организованном южнокорейским президентом Ли Чжэ Меном 29 октября.
"Я извинился перед президентом", – сказал Карни, подтвердив предыдущие комментарии Трампа.
Также премьер подтвердил, что вместе с главой правительства Онтарио просмотрел рекламу перед тем, как она вышла в эфир, но отметил, что выступал против использования этого видео.
Форд является известным консервативным политиком, которого иногда сравнивают с нынешним главой Штатов. В рекламе, которую заказал премьер Онтарио, использован отрывок выступления "республиканской иконы", 40-го президента США Рональда Рейгана, в котором он заявляет, что пошлины вызывают торговые войны и экономическую катастрофу.
В ответ Трамп анонсировал о повышении тарифов на товары из Канады, а также Вашингтон прекратил торговые переговоры со страной.
Выезжая из Южной Кореи, президент Штатов отметил, что во время ужина имел "очень приятный" разговор с Карни, но не предоставил подробности. 31 октября американский руководитель вновь заявил, что США и Канада не будут возобновлять торговые переговоры.
- Между тем 30 октября Сенат США проголосовал за резолюцию об отмене глобальных пошлин Трампа. Документ отменяет высокие тарифы для союзников Штатов, таких как ЕС, Япония и Южная Корея. Однако Палата представителей вряд ли будет голосовать за документ.
Комментарии (0)