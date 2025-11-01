Реклама з Рейганом: прем'єр Канади заявив, що вибачився перед Трампом

Карні розповів про розмову з главою Штатів під час саміту АТЕС у Південній Кореї

Марк Карні та Дональд Трамп (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Канадський прем'єр-міністр Марк Карні заявив, що вибачився перед президентом США Дональдом Трампом за політичну рекламу проти тарифів і попросив главу уряду провінції Онтаріо, Дага Форда, не показувати ролик. Про це політик розповів журналістам після участі у саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) в Південній Кореї, передає агенція Reuters.

Карні заявив, що перепросив у Трампа приватно, коли вони обидва були присутні на вечері, організованій південнокорейським президентом Лі Чже Мьоном 29 жовтня.

"Я вибачився перед президентом", – сказав Карні, підтвердивши попередні коментарі Трампа.

Також прем'єр підтвердив, що разом з главою уряду Онтаріо переглянув рекламу перед тим, як вона вийшла в ефір, але зазначив, що виступав проти використання цього відео.

Форд є відомим консервативним політиком, якого іноді порівнюють з нинішнім главою Штатів. У рекламі, яку замовив прем'єр Онтаріо, використано уривок виступу "республіканської ікони", 40-го президента США Рональда Рейгана, в якому він заявляє, що мита спричиняють торгівельні війни та економічну катастрофу.

У відповідь Трамп анонсував про підвищення тарифів на товари з Канади, а також Вашингтон припинив торгівельні переговори з країною.

Виїжджаючи з Південної Кореї, президент Штатів зазначив, що під час вечері мав "дуже приємну" розмову з Карні, але не надав подробиці. 31 жовтня американський керівник знову заявив, що США і Канада не відновлюватимуть торгівельних переговорів.