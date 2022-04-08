Ремонтировали колею фактически под обстрелом. Поезда продолжили движение после авиаудара

На Краматорском направлении восстановлено движение. Все три поезда с беженцами, которые были "отрезаны" в результате авиаудара оккупантов по путепроводу, прошли оперативно восстановленный железнодорожниками участок. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Укрзализныця сообщила, что ремонтники проводили работы фактически под обстрелом и вывозили людей с темных станций. Утром колею ждет дополнительное обследование.

Двумя эвакуационными рейсами во Львов были вывезены 3000 пассажиров.

Еще один эвакуационный рейс в Хмельницкий вывез 945 человек, из которых 78 – люди с особыми потребностями, 20 на инвалидных колясках, 15 лежачих больных.

Также глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что раненых и пострадавших в результате авиаудара среди пассажиров нет.

Вчера российские оккупанты нанесли авиаудар по путепроводу возле станции Барвинково. Это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из Славянска, Краматорска и Лимана.

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Оксана Житнюк

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