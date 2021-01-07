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"Решительно осуждаем беспрецедентное насилие". Зеленский отреагировал на беспорядки в США

07.01.2021, 12:30
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Украина "решительно осуждает беспрецедентное насилие против Конгресса США" и поддерживает проведение заседания, на котором были подведены итоги американских президентских выборов. Об этом в Twitter заявил президент Владимир Зеленский

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"Мы вдохновлены стойкостью этого старейшего и величайшего демократического института (Конгресса США - ред.) в мире, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провел историческое заседание, подтвердив волю американского народа", – заявил Зеленский, при этом осудив насилие против Конгресса. 

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Владислав Сердюк
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