"Решительно осуждаем беспрецедентное насилие". Зеленский отреагировал на беспорядки в США

Украина "решительно осуждает беспрецедентное насилие против Конгресса США" и поддерживает проведение заседания, на котором были подведены итоги американских президентских выборов. Об этом в Twitter заявил президент Владимир Зеленский.

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"Мы вдохновлены стойкостью этого старейшего и величайшего демократического института (Конгресса США - ред.) в мире, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провел историческое заседание, подтвердив волю американского народа", – заявил Зеленский, при этом осудив насилие против Конгресса.

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Владислав Сердюк

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