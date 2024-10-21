Reuters: Представитель США приедет в Ливан, чтобы обсудить прекращение огня с Израилем
США могут провести переговоры с официальными лицами Ливана о прекращении огня с Израилем. Как сообщает Reuters со ссылкой на двух неназваных ливанских собеседников, спецпредставитель США Амос Хохштейн для этого прибудет 21 октября в Бейрут.
Вместе с тем Axios со ссылкой на двух официальных лиц США и двух официальных лиц Израиля сообщает, что накануне визита Израиль передал Белому дому план дипломатического решения войны с ливанской Хезболлой. Документ Хохштейну еще в четверг, 17 октября, отправил министр стратегических вопросов Израиля Рон Дермер.
Требований всего два:
→ сохранить право ЦАХАЛ на наземные операции в Южном Ливане, чтобы у Израиля были гарантии того, что Хезболла не перевооружится и не восстановит свою военную инфраструктуру вблизи границы;
→ сохранить контроль и свободу действий Воздушных сил Израиля над территорией Ливана.
По информации неназванного представителя США, Ливан и международное сообщество вряд ли примут условия Израиля.
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