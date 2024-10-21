Reuters: Представитель США приедет в Ливан, чтобы обсудить прекращение огня с Израилем
Удары Израиля по Бейруту (Фото: EPA)

США могут провести переговоры с официальными лицами Ливана о прекращении огня с Израилем. Как сообщает Reuters со ссылкой на двух неназваных ливанских собеседников, спецпредставитель США Амос Хохштейн для этого прибудет 21 октября в Бейрут.

Вместе с тем Axios со ссылкой на двух официальных лиц США и двух официальных лиц Израиля сообщает, что накануне визита Израиль передал Белому дому план дипломатического решения войны с ливанской Хезболлой. Документ Хохштейну еще в четверг, 17 октября, отправил министр стратегических вопросов Израиля Рон Дермер. 

Требований всего два: 

     → сохранить право ЦАХАЛ на наземные операции в Южном Ливане, чтобы у Израиля были гарантии того, что Хезболла не перевооружится и не восстановит свою военную инфраструктуру вблизи границы;

     → сохранить контроль и свободу действий Воздушных сил Израиля над территорией Ливана. 

По информации неназванного представителя США, Ливан и международное сообщество вряд ли примут условия Израиля. 

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