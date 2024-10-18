Байден призвал Нетаньяху остановить войну в секторе Газа после ликвидации лидера ХАМАС

Джо Байден и Беньямин Нетаньяху (Фото: Samuel Corum/EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что пора "двигаться дальше" и прекратить войну в секторе Газа после ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Слова американского президента приводит издание Axios.

Байден месяцами лично настаивал на соглашении по освобождению заложников и прекращению огня в регионе, и он надеется добиться прорыва в зашедших в тупик переговорах, прежде чем покинет пост 20 января 2025 года, отметили журналисты.

В четверг, 17 октября, президент США позвонил премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху с борта самолета Air Force One на пути в Германию и поздравил его с ликвидацией Синвара израильскими солдатами.

В ходе телефонного разговора Байден сказал премьеру Израилю, что после случившегося пора "двигаться дальше" и положить конец войне.

"Лидеры согласились, что сейчас есть возможность добиться освобождения заложников и подчеркнули, что будут работать вместе для достижения этой цели", – сообщили в канцелярии Нетаньяху.

Белый дом в свою очередь заявил, что Байден и Нетаньяху обсудили, "как использовать этот момент, чтобы вернуть заложников домой и завершить войну, обеспечив безопасность Израиля и не дав ХАМАС возможности снова контролировать Газу".

Между тем, в офисе президента Израиля сообщили Axios, что государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал президенту страны Исааку Герцогу о том, что он планирует в ближайшие дни отправиться в регион. В частности, планируется обсуждение пути достижения освобождения заложников в Газе и прекращение огня.