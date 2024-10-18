Байден призвал Нетаньяху остановить войну в секторе Газа после ликвидации лидера ХАМАС
Президент США Джо Байден заявил, что пора "двигаться дальше" и прекратить войну в секторе Газа после ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Слова американского президента приводит издание Axios.
Байден месяцами лично настаивал на соглашении по освобождению заложников и прекращению огня в регионе, и он надеется добиться прорыва в зашедших в тупик переговорах, прежде чем покинет пост 20 января 2025 года, отметили журналисты.
В четверг, 17 октября, президент США позвонил премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху с борта самолета Air Force One на пути в Германию и поздравил его с ликвидацией Синвара израильскими солдатами.
В ходе телефонного разговора Байден сказал премьеру Израилю, что после случившегося пора "двигаться дальше" и положить конец войне.
"Лидеры согласились, что сейчас есть возможность добиться освобождения заложников и подчеркнули, что будут работать вместе для достижения этой цели", – сообщили в канцелярии Нетаньяху.
Белый дом в свою очередь заявил, что Байден и Нетаньяху обсудили, "как использовать этот момент, чтобы вернуть заложников домой и завершить войну, обеспечив безопасность Израиля и не дав ХАМАС возможности снова контролировать Газу".
Между тем, в офисе президента Израиля сообщили Axios, что государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал президенту страны Исааку Герцогу о том, что он планирует в ближайшие дни отправиться в регион. В частности, планируется обсуждение пути достижения освобождения заложников в Газе и прекращение огня.
- 7 октября 2023 года террористы ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю и ворвались на его территорию. Жертвами атаки стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников.
- После этого Израиль начал военную операцию в секторе Газа, которая продолжается до настоящего времени.
- 31 июля 2024 года палестинская террористическая группировка ХАМАС заявила, что один из его лидеров Хания был убит в Тегеране.
- 18 октября ЦАХАЛ заявил о вероятной ликвидации лидера ХАМАС Синвара. Впоследствии военные страны подтвердили эту информацию.