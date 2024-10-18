Байден закликав Нетаньягу зупинити війну в секторі Гази після ліквідації лідера ХАМАС
Президент США Джо Байден заявив, що настав час "рухатися далі" і припинити війну в Секторі Гази після ліквідації лідера ХАМАС Яхьї Сінвара. Слова американського президента наводить видання Axios.
Байден місяцями особисто наполягав на угоді щодо звільнення заручників і припинення вогню в регіоні, і він сподівається досягти прориву в переговорах, що зайшли в глухий кут, перш ніж залишить посаду 20 січня 2025 року, зазначили журналісти.
У четвер, 17 жовтня, президент США зателефонував прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу з борту літака Air Force One на шляху до Німеччини та привітав його із ліквідацією Сінвара ізраїльськими солдатами.
Під час телефонної розмови Байден сказав прем'єру Ізраїлю, що після того, що сталося, настав час "рухатися далі" і покласти край війні.
"Лідери погодилися, що зараз є можливість домогтися звільнення заручників і наголосили, що працюватимуть разом для досягнення цієї мети", – повідомили у канцелярії Нетаньягу.
Білий дім своєю чергою заявив, що Байден і Нетаньягу обговорили, "як використати цей момент, щоб повернути заручників додому та завершити війну, забезпечивши безпеку Ізраїлю і не давши ХАМАС можливості знову контролювати Газу".
Тим часом в офісі президента Ізраїлю повідомили Axios, що державний секретар США Ентоні Блінкен сказав президенту країни Ісааку Герцогу про те, що він планує найближчими днями вирушити до регіону. Зокрема, планується обговорення шляху досягнення звільнення заручників у Газі та припинення вогню.
- 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю й увірвалися на його територію. Жертвами атаки стали близько 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників.
- Після цього Ізраїль почав військову операцію в Секторі Гази, що триває до цього часу.
- 31 липня 2024 року палестинське терористичне угруповання ХАМАС заявило, що одного з його лідерів Ганію було вбито у Тегерані.
- 18 жовтня ЦАХАЛ заявив про ймовірну ліквідацію лідера ХАМАС Сінвара. Згодом військові країни підтвердили цю інформацію.