Reuters: Представник США приїде до Лівану, щоб обговорити припинення вогню з Ізраїлем

Удари Ізраїля по Бейруту (Фото: EPA)

США можуть провести переговори з офіційними особами Лівану щодо припинення вогню з Ізраїлем. Як повідомляє Reuters із посиланням на двох неназваних ліванських співрозмовників, спецпредставник США Амос Хохштейн для цього прибуде 21 жовтня до Бейруту.

Водночас Axios із посиланням на двох офіційних осіб США та двох офіційних осіб Ізраїлю повідомляє, що напередодні візиту Ізраїль передав Білому дому план дипломатичного рішення війни з ліванською Хезболлою. Документ Хохштейну ще у четвер, 17 жовтня, надіслав міністр стратегічних питань Ізраїлю Рон Дермер.

Вимог усього дві:

→ зберегти право ЦАХАЛ на наземні операції в Південному Лівані, щоб Ізраїль мав гарантії того, що Хезболла не переозброїться і не відновить свою військову інфраструктуру поблизу кордону;

→ зберегти контроль і свободу дій Повітряних сил Ізраїлю над територією Лівану.

За інформацією неназваного представника США, Ліван і міжнародна спільнота навряд чи приймуть умови Ізраїлю.