Reuters: Россия ударила по Украине баллистической ракетой средней дальности

Российская ракета (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Россия во время атаки утром 21 ноября выпустила по Украине баллистическую ракету средней дальности, а не межконтинентальную баллистическую. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника, осведомленного в этом вопросе.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

По его словам, первые признаки указывают на то, что россияне выпустили по Украине именно баллистическую ракету средней дальности, а не межконтинентальную.

Баллистические ракеты средней дальности способны преодолеть от 3000 до 5500 км, в то время как межконтинентальные летят более 5500 км.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что утром россияне атаковали Украину новой ракетой, по всем характеристикам отвечающей межконтинентальной баллистической.