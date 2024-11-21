Reuters: Росія вдарила по Україні балістичною ракетою середньої дальності
Росія під час атаки вранці 21 листопада випустила по Україні балістичну ракету середньої дальності, а не міжконтинентальну балістичну. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваного американського посадовця, обізнаного з цим питанням.
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За його словами, перші ознаки вказують на те, що росіяни випустили по Україні саме балістичну ракету середньої дальності, а не міжконтинентальну.
Балістичні ракети середньої дальності здатні подолати від 3000 до 5500 км, тоді як міжконтинентальні летять понад 5500 км.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вранці росіяни атакували Україну новою ракетою, яка за всіма характеристиками відповідає міжконтинентальній балістичній.
- 21 листопада ЗСУ повідомили, що окупанти атакували Дніпро різними типами ракет, зокрема запустили з Астраханської області РФ міжконтинентальну балістику.
- Водночас анонімний західний посадовець заявив ABC News, що російський удар по Дніпру, схоже, не був здійснений МБР.