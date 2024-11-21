Reuters: Росія вдарила по Україні балістичною ракетою середньої дальності

На це вказують перші ознаки, заявив співрозмовник

Російська ракета (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Росія під час атаки вранці 21 листопада випустила по Україні балістичну ракету середньої дальності, а не міжконтинентальну балістичну. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваного американського посадовця, обізнаного з цим питанням.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За його словами, перші ознаки вказують на те, що росіяни випустили по Україні саме балістичну ракету середньої дальності, а не міжконтинентальну.

Балістичні ракети середньої дальності здатні подолати від 3000 до 5500 км, тоді як міжконтинентальні летять понад 5500 км.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вранці росіяни атакували Україну новою ракетою, яка за всіма характеристиками відповідає міжконтинентальній балістичній.