Reuters: США пересмотрят договор о продаже ударных дронов и наладят поставки за границу

Договор планировали пересмотреть в 2025 году, но точная дата запуска новых правил пока неизвестна

Дональд Трамп (Фото:EPA/RADEK PIETRUSZKA)

Президент США Дональд Трамп может в одностороннем порядке изменить 38-летний договор о контроле над вооружениями, чтобы продавать тяжелые ударные беспилотники типа Reaper за границу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника и четырех собеседников, знакомых с планом.

По словам чиновника, новая политика позволит кампаниям General Atomics, Kratos (KTOS.O) и Anduril, производящих большие беспилотники, добиться того, чтобы их продукцию Госдепартамент рассматривал как "иностранные военные продажи". Это позволит продавать дроны за границу.

Американский чиновник отметил, что эти усилия – первая часть запланированного "масштабного" обзора программы американских иностранных военных продаж. В Госдепартаменте комментировать отказались.

Согласно новому плану, США могут обозначить дроны как самолеты, по типу F-16, а не как ракетные системы. Это позволит обойти соглашение о Режиме контроля за ракетными технологиями (РКРТ), подписанное 35 странами в 1987 году. После этого Америка сможет продавать дроны в Восточную Европу или Арабские Эмираты, которые ранее испытывали трудности с получением "лучших БпЛА США".

В нынешней трактовке Соглашения сказано, что продажа многих военных беспилотников осуществляется при условии соблюдения "сильной презумпции отказа". То есть страна-покупатель должна предоставить вескую причину безопасности для покупки дронов и согласиться использовать оружие в строгом соответствии с международным правом.

По словам американского чиновника, новые правила позволят США стать "ведущим поставщиком беспилотников вместо того, чтобы уступать это пространство Турции и Китаю".

На сегодняшний день США не продают дроны в ряд стран, в том числе и в Украину. Опасаются, что передовые технологии могут попасть в руки врага.

По словам неназванных собеседников, точная дата обнародования новых правил продажи беспилотников пока не определена. Ранее ожидалось, что в 2025 году программа иностранных военных продаж будет пересмотрена, и сейчас администрация работает над ее "внедрением".