Reuters: США переглянуть договір про продаж ударних дронів і налагодять постачання за кордон

Договір планували переглянути у 2025 році, але точна дата запуску нових правил поки що невідома

Дональд Трамп (Фото:EPA/RADEK PIETRUSZKA)

Президент США Дональд Трамп може в односторонньому порядку змінити 38-річний договір про контроль над озброєннями, щоб продавати важкі ударні безпілотники типу Reaper за кордон. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного американського чиновника і чотирьох співрозмовників, знайомих з планом.

За словами чиновника, нова політика дасть змогу кампаніям General Atomics, Kratos (KTOS.O) і Anduril, що виробляють великі безпілотники, домогтися того, щоб їхню продукцію Держдепартамент розглядав як "іноземні військові продажі". Це дасть змогу продавати дрони за кордон.

Американський чиновник зазначив, що ці зусилля – перша частина запланованого "масштабного" огляду програми американських іноземних військових продажів. У Держдепартаменті коментувати відмовилися.

Згідно з новим планом, США можуть позначити дрони як літаки, на кшталт F-16, а не як ракетні системи. Це дасть змогу обійти угоду про Режим контролю за ракетними технологіями (РКРТ), підписану 35 країнами в 1987 році. Після цього Америка зможе продавати дрони в Східну Європу або Арабські Емірати, що раніше зазнавали труднощів з отриманням "найкращих БпЛА США".

У нинішньому трактуванні Угоди сказано, що продаж багатьох військових безпілотників здійснюється за умови дотримання "сильної презумпції відмови". Тобто країна-покупець має надати вагому причину безпеки для купівлі дронів і погодитися використовувати зброю строго відповідно до міжнародного права.

За словами американського чиновника, нові правила дадуть змогу США стати "провідним постачальником безпілотників замість того, щоб поступатися цим простором Туреччині й Китаю".

На сьогодні США не продають дрони в низку країн, зокрема й в Україну. Побоюються, що передові технології можуть потрапити до рук ворога.

За словами неназваних співрозмовників, точної дати оприлюднення нових правил продажу безпілотників поки що не визначено. Раніше очікувалося, що 2025 року програму іноземних військових продажів буде переглянуто, і зараз адміністрація працює над її "впровадженням".