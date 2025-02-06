Reuters: Трамп готовится подписать указ о санкциях против МУС

Отмечается, что МУС начал готовиться к возможным мерам от США еще месяц назад

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп готовится подписать указ о санкциях против Международного уголовного суда после нападок на США и союзников, в частности Израиль. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

По его словам, санкции предполагают финансовые и визовые ограничения против людей и членов их семей, которые содействуют расследованиям МУС в отношении американцев или граждан стран-союзниц.

Отмечается, что этот шаг будет сделан после того, как на прошлой неделе демократы в Сенате заблокировали попытку республиканцев ввести санкции против МУС. В такой способ они хотели выразить протест против ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта.

В МУС не прокомментировали ситуацию.

Также сообщается, что неназванные собеседники сообщили Reuters, что в январе МУС принял меры для защиты персонала от возможных санкций США. Сотрудникам выплачивали зарплаты на три месяца вперед в связи с вероятными финансовыми ограничениями.

В декабре 2024 года председатель МУС судья Томоко Аканэ предупреждала, что санкции могут "быстро подорвать деятельность суда во всех ситуациях и делах и поставят под угрозу само его существование".

Отмечается, что Трамп второй раз введет санкции против МУС. Во время президентского срока в 2020 году он ввел санкции против прокурора Фату Бенсуды и одного из ее главных помощников из-за расследования МУС предполагаемых военных преступлений американских войск в Афганистане.

21 ноября МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и экс-министра обороны Галланта.

Израиль обвинил международный уголовный суд в "антисемитской ненависти" после ордера на арест премьера.

На тот момент еще глава евродипломатии Боррель заявил, что ордер МУС должны выполнять все. В Нидерландах заявили о готовности.