Reuters: Трамп готується підписати указ про санкції проти МКС
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп готується підписати указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду після нападок на США та союзників, зокрема Ізраїль. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного чиновника Білого дому.

За його словами, санкції передбачають фінансові та візові обмеження проти людей та членів їхніх сімей, які сприяють розслідуванням МКС щодо американців чи громадян країн-союзниць.

Наголошується, що цей крок буде зроблено після того, як минулого тижня демократи в Сенаті заблокували спробу республіканців запровадити санкції проти МКС. У такий спосіб вони хотіли висловити протест проти ордера на арешт прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та його колишнього міністра оборони Йоава Галанта.

У МКС не прокоментували ситуацію.

Також повідомляється, що неназвані співрозмовники повідомили Reuters, що у січні МКС вжив заходів для захисту персоналу від можливих санкцій США. Працівникам виплачували зарплати на три місяці наперед у зв'язку з ймовірними фінансовими обмеженнями.

У грудні 2024 року голова МКС суддя Томоко Акане попереджала, що санкції можуть "швидко підірвати діяльність суду у всіх ситуаціях та справах і поставлять під загрозу саме його існування".

Зазначається, що Трамп вдруге запровадить санкції проти МКС. Під час президентського терміну 2020 року він ввів санкції проти прокурорки Фату Бенсуди та одного з її головних помічників через розслідування МКС ймовірних воєнних злочинів американських військ в Афганістані.

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