Reuters: В ООН тревожатся из-за вероятной победы Трампа на выборах в США

Анонимные дипломаты заявили, что без поддержки США Китай выйдет на первое место в ООН

Дональд Трамп (Фото: EPA)

В Организации Объединенных Наций тревожатся из-за возвращения Дональда Трампа в Белый дом после объявленной победы на выборах президента США. Об этом Reuters рассказали несколько неназванных дипломатов организации.

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Причин для опасений несколько: Трамп может сократить финансирование ООН, а также выйти из ключевых международных соглашений и институций, включая Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату.

Если США отступят от мандата ООН, то это может открыть двери для Китая, который наращивает свое влияние в мировой дипломатии. По словам анонимного собеседника, у Китая появится в таком случае возможность "представить себя сторонником номер один многосторонности".

Но основное опасение – все же финансирование, говорят дипломаты. Вашингтон является крупнейшим донором ООН, а за ним уже идет Китай. На долю Америки приходится 22% основного бюджета ООН и 27% бюджета миротворческих операций.

При этом, по данным ООН, администрация президента Джо Байдена в настоящее время задолжала $995 млн по основному бюджету ООН и $862 млн по бюджету миротворческих операций. Если США сократят финансирование организации, то основные работы станут невозможными.

"Секретариат ООН весь год знал, что может столкнуться с возвращением Трампа. За кулисами велось благоразумное планирование того, как справиться с возможными сокращениями бюджета США", – сказал директор Международной кризисной группы ООН Ричард Гоуэн.

Он добавил, что глава ООН Антониу Гутерриш и его команда "не совсем не готовы" к переменам и знают, что 2025 год будет "чрезвычайно трудным".

25 октября издание Reuters сообщало, что Евросоюз готовит "страховку от Трампа". Страны ЕС опасаются, что в случае его победы санкции и изоляция России могут ослабнуть.

30 октября Politico заявило, что некоторые чиновники в Европе ожидают победы Трампа. Они не являются его сторонниками, но считают, что это укрепит Европу.

7 ноября в Финляндии заявили, что победа Трампа может означать, что наступит новый этап мирных переговоров в войне.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости скорейшего завершения российско-украинской войны и критиковал военную помощь Киеву. В то же время политик называл неприемлемыми "мирные предложения" Путина.