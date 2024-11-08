Reuters: В ООН занепокоєні через ймовірну перемогу Трампа на виборах у США

Анонімні дипломати заявили, що без підтримки США Китай вийде на перше місце ООН

Дональд Трамп (Фото: EPA)

В Організації Об'єднаних Націй непокояться через повернення Дональда Трампа до Білого дому після оголошеної перемоги на виборах президента США. Про це Reuters розповіли кілька неназваних дипломатів організації.

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Причин для побоювань є декілька: Трамп може скоротити фінансування ООН, а також вийти з ключових міжнародних угод та інституцій, включно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Паризькою угодою щодо клімату.

Якщо США відступлять від мандата ООН, це може відкрити двері для Китаю, який збільшує свій вплив у світовій дипломатії. За словами анонімного співрозмовника, у Китаю з'явиться у такому разі можливість "представити себе прихильником номер один багатосторонності".

Але основне побоювання – все ж таки фінансування, кажуть дипломати. Вашингтон є найбільшим донором ООН, а за ним уже йде Китай. На частку Америки припадає 22% основного бюджету ООН та 27% бюджету миротворчих операцій.

Водночас, за даними ООН, адміністрація президента Джо Байдена зараз заборгувала $995 млн за основним бюджетом ООН і $862 млн за бюджетом миротворчих операцій. Якщо США скоротять фінансування організації, основні роботи стануть неможливими.

"Секретаріат ООН весь рік знав, що може зіткнутися з поверненням Трампа. За лаштунками велося розсудливе планування того, як упоратися з можливими скороченнями бюджету США", – сказав директор Міжнародної кризової групи ООН Річард Гоуен.

Він додав, що голова ООН Антоніу Гутерреш та його команда "не зовсім не готові" до змін і знають, що 2025 рік буде "надзвичайно важким".

25 жовтня видання Reuters повідомляло, що Євросоюз готує "страховку від Трампа". Країни ЄС побоюються, що у разі його перемоги санкції та ізоляція Росії можуть ослабнути.

30 жовтня Politico заявило, що деякі чиновники в Європі очікують на перемогу Трампа. Вони не є його прихильниками, але вважають, що це зміцнить Європу.

7 листопада у Фінляндії заявили, що перемога Трампа може означати, що настане новий етап мирних переговорів у війні.

Трамп неодноразово заявляв про необхідність якнайшвидшого завершення російсько-української війни та критикував військову допомогу Києву. Водночас політик називав неприйнятними "мирні пропозиції" Путіна.