Резников: Кремль уже не знает, как объяснять происходящее. Похоронили больше, чем признали

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в Кремле уже не знают, как объяснить людям происходящее. По его словам, в разных регионах России похоронили уже больше солдат, чем признано в официальных сводках о потерях РФ.

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"Ложь им уже не помогает, а правда пугает. Ведь наши защитники и защитницы почти полностью уничтожили целый ряд российских танковых, десантно-штурмовых, инженерных и других подразделений, которые считались элитными, вместе с их руководителями", – заявил министр.

Он отметил, что из-за масштабных потерь Россия собирает наемников по всему миру и делает отчаянные попытки "толкнуть в ад войны с Украиной" еще и беларуские войска.

По словам Резникова, противник уже не мечтает захватить Киев – он захлебнулся на Черниговщине и Сумщине, получает болезненные удары под Харьковом, на Николаевщине, Херсонщине и Луганщине.

Отдельно Резников акцентировал на Мариуполе: "Огромная роль в том, что планы врага разрушены, а наша оборона становится более активной – у героических защитников Мариуполя. Благодаря их самоотверженности и сверхчеловеческому мужеству спасены десятки тысяч жизней по всей Украине. Мариуполь сегодня спасает и Киев, и Днепр, и Одессу. Все это должны понимать".

"Не надо питать иллюзий. Впереди еще много испытаний. Украина ведет стратегическую оборонную операцию против гораздо более многочисленного противника и под угрозой наземного вторжения беларуских войск. Мы несем потери. Враг разрушает наши города и подрывает экономику. Ситуация очень непростая. Но пока сохранена наша армия, которая усиливается резервом – мы будем бороться. И победим", – заявил Резников.

Он также призвал украинцев, у которых есть такая возможность, продолжать работать и предоставлять рабочие места людям, так как экономика – основа обороны.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 21 марта потери российских оккупантов составили около 15 000 военных, 498 танков, 97 самолетов, 121 вертолет.

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Оксана Житнюк

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