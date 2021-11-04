Резников – на упреки о том, что он гражданский: Министр обороны не должен учить воевать

Новоназначенный министр обороны Алексей Резников ответил на упреки некоторых политиков о том, что он возглавил оборонное ведомство, не будучи военным. Резников напомнил, что это – одно из требований НАТО, и министр обороны не должен "учить воевать". Об этом он сказал во время брифинга в кулуарах Верховной Рады.

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После голосования за назначение на должность министра обороны Резников прокомментировал упреки некоторых депутатов о том, что у него нет военного образования – он юрист. По словам Резникова, это не помешает ему возглавлять оборонное ведомство.

Он подчеркнул, что одно из требований и стандарт стран НАТО – возглавлять министерство обороны должен гражданский человек. Данное ведомство – это гражданский орган госуправления и составляющая правительства, отметил он.

"Министр обороны не должен учить армию воевать и рассказывать, как им оборонять государство – они это знают… Министр обороны должен быть их адвокатом, дипломатом, коммуникатором с парламентом и обществом", – заявил Резников.

Он также добавил, что два года проходил срочную службу в "армии, которой не существует" (во времена СССР, – ред.), потому знает, "что такое армия изнутри".

2 ноября 2021 года на тот момент министр обороны Андрей Таран подал заявление об отставке.

Вчера, 3 ноября, Рада приняла отставку Тарана с должности министра обороны и отставку Резникова с должности министра по реинтеграции.

Сегодня Рада назначила Резникова министром обороны. "За" проголосовали 273 нардепа, "против" – 0, "воздержались" – 74.

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Оксана Житнюк

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