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Резников: Ночью российские танки "ворвались" в ЕС и НАТО. Как музейные экспонаты – фото

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 13:15
Резников: Ночью российские танки
Алексей Резников (Фото: EPA)

В ночь на 22 февраля границу Евросоюза и стран НАТО пересекли российские танки – в качестве музейных экспонатов военной техники РФ, которую уничтожили украинские военные. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook.

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Резников написал, что свободный мир создал "танковую коалицию", чтобы помочь Украине победить в войне, и уже в ближайшее время первые танки от партнеров с подготовленными украинскими экипажами, как ожидается, прибудут в Украину.

"Между тем сегодня ночью четыре российских танка "ворвались" в ЕС и НАТО. Но, как говорится, есть нюанс. Благодаря украинским воинам", – написал министр.

Он пояснил, что танки РФ в качестве музейных экспонатов покажут в четырех странах.

"24 февраля граждане четырех стран – Германии, Литвы, Латвии и Эстонии – одновременно увидят, что российские танки могут попасть в Европу через Украину только в виде музейных экспонатов", – написал Резников.

Резников: Ночью российские танки "ворвались" в ЕС и НАТО. Как музейные экспонаты – фото

Резников: Ночью российские танки "ворвались" в ЕС и НАТО. Как музейные экспонаты – фото

Он напомнил, что летом первые такие экспозиции принимали в Польше и Чехии.

"Это тоже должно стать сигналом для россиян. В Европе вблизи посмотрят на их подлинное лицо. Которое раньше вызывало тотальный страх, а теперь все чаще – отвращение и презрение", – заявил глава Минобороны.

Резников подчеркнул, что благодаря этой экспозиции, больше европейцев убедится, что Россию можно и нужно побеждать в поле боя, и лучше это сделать в Украине, чтобы потом не пришлось останавливать врага у своего дома.

Наталія Медведєва
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Алексей Резников война выставка танк
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