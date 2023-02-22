Резников: Ночью российские танки "ворвались" в ЕС и НАТО. Как музейные экспонаты – фото
В ночь на 22 февраля границу Евросоюза и стран НАТО пересекли российские танки – в качестве музейных экспонатов военной техники РФ, которую уничтожили украинские военные. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Резников написал, что свободный мир создал "танковую коалицию", чтобы помочь Украине победить в войне, и уже в ближайшее время первые танки от партнеров с подготовленными украинскими экипажами, как ожидается, прибудут в Украину.
"Между тем сегодня ночью четыре российских танка "ворвались" в ЕС и НАТО. Но, как говорится, есть нюанс. Благодаря украинским воинам", – написал министр.
Он пояснил, что танки РФ в качестве музейных экспонатов покажут в четырех странах.
"24 февраля граждане четырех стран – Германии, Литвы, Латвии и Эстонии – одновременно увидят, что российские танки могут попасть в Европу через Украину только в виде музейных экспонатов", – написал Резников.
Он напомнил, что летом первые такие экспозиции принимали в Польше и Чехии.
"Это тоже должно стать сигналом для россиян. В Европе вблизи посмотрят на их подлинное лицо. Которое раньше вызывало тотальный страх, а теперь все чаще – отвращение и презрение", – заявил глава Минобороны.
Резников подчеркнул, что благодаря этой экспозиции, больше европейцев убедится, что Россию можно и нужно побеждать в поле боя, и лучше это сделать в Украине, чтобы потом не пришлось останавливать врага у своего дома.
- 20 июня 2022 года Минобороны сообщило, что Украина провезет по Европе обломки российской военной техники.
- 27 июня первая выставка открылась в Варшаве.
- 11 июля выставка уничтоженной российской военной техники отрылась в Праге.
Комментарии