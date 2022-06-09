Резников о поставках танков в ВСУ: Минобороны конкурирует за лидерство с армией России
За время полномасштабного вторжения России Минобороны Украины поставило ВСУ сотни единиц советской и западной бронетехники. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook.
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"По поставкам в ВСУ танков и другой бронетехники советского образца, что суммарно уже исчисляется сотнями, Минобороны Украины конкурирует за лидерство с российской армией", — заявил министр.
Резников отметил работу специалистов "Укроборонпрома", которые восстановили или поставили на службу сотни единиц военной и специальной техники, в частности — трофейной.
От западных партнеров Украина уже получила 250 бронемашин западных образцов, среди которых М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound и другие.
Также министр отметил, что его ведомство сосредоточилось на переводе ВСУ на западные образцы вооружения и калибры, так как ставка исключительно на советскую технику была бы проигрышным вариантом.
- Резников также сообщил, что польские самоходные артиллерийские установки Krab готовы к боевым действиям на фронте.
- Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна отправила Украине большую часть своего оружия суммарно на $2 млрд, в том числе 240 танков.
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