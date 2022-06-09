Резников о поставках танков в ВСУ: Минобороны конкурирует за лидерство с армией России

За время полномасштабного вторжения России Минобороны Украины поставило ВСУ сотни единиц советской и западной бронетехники. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook.

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"По поставкам в ВСУ танков и другой бронетехники советского образца, что суммарно уже исчисляется сотнями, Минобороны Украины конкурирует за лидерство с российской армией", — заявил министр.

Резников отметил работу специалистов "Укроборонпрома", которые восстановили или поставили на службу сотни единиц военной и специальной техники, в частности — трофейной.

От западных партнеров Украина уже получила 250 бронемашин западных образцов, среди которых М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound и другие.

Также министр отметил, что его ведомство сосредоточилось на переводе ВСУ на западные образцы вооружения и калибры, так как ставка исключительно на советскую технику была бы проигрышным вариантом.

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Дмитрий Гриниченко

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