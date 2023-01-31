Резников обещает вернуть общественный контроль над закупками Минобороны вещей и питания
Общественный контроль над закупками Минобороны вещевого имущества, горюче-смазочных материалов и питания с учетом ограничений военного положения будет возвращен. Об этом написал в Facebook министр обороны Алексей Резников.
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Как отмечается, Минобороны поддержало соответствующие рекомендации народных депутатов по итогам заседаний профильных парламентских комитетов.
Кроме того, по итогам совместного совещания Минобороны, Минэкономики, СБУ и ГБР решено создать совместную рабочую группу по изменению системы питания военнослужащих.
Резников сообщил, что уже дал соответствующие поручения:
- проанализировать цены и процесс их формирования;
- уменьшить срок контракта с поставщиками;
- разработать новые подходы, которые будут предусматривать механизмы прозрачности и подотчетности, публикацию цен и т.д.
Глава Минобороны сообщил, что в министерстве введено внутреннее правило сверки всех цен при заключении контрактов с реестром Минэкономики и рыночными ценами.
Он добавил, что на сайте Минобороны (впоследствии, когда будет создана такая возможность – и на Prozorro) по факту заключенного контракта будут обнародоваться:
- номер и дата заключения (для идентификации);
- цена за единицу;
- ссылки на публичные технические условия закупки.
Министр также сообщил, что обратился к комитетам ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки и по антикоррупционной политике относительно проведения совместного совещания, посвященного механизмам изменений закупки, подотчетности и гражданского демократического контроля.
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- 21 января ZN.ua сообщило, что Минобороны закупает продукты для военных якобы в несколько раз дороже, чем в столичных магазинах. Минобороны назвало статью манипулятивной, но 24 января правительство уволило замминистра по тыловому обеспечению Вячеслава Шаповалова.
- 25 января стало известно об увольнении директора департамента закупок Минобороны Богдана Хмельницкого.
- Резников сообщил, что после скандала собирается реформировать систему питания в армии.
- В Раде зарегистрировали законопроект №8381, который предлагает сделать оборонные закупки более открытыми.
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