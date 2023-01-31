Резников обещает вернуть общественный контроль над закупками Минобороны вещей и питания

Общественный контроль над закупками Минобороны вещевого имущества, горюче-смазочных материалов и питания с учетом ограничений военного положения будет возвращен. Об этом написал в Facebook министр обороны Алексей Резников.

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Как отмечается, Минобороны поддержало соответствующие рекомендации народных депутатов по итогам заседаний профильных парламентских комитетов.

Кроме того, по итогам совместного совещания Минобороны, Минэкономики, СБУ и ГБР решено создать совместную рабочую группу по изменению системы питания военнослужащих.

Резников сообщил, что уже дал соответствующие поручения:

- проанализировать цены и процесс их формирования;

- уменьшить срок контракта с поставщиками;

- разработать новые подходы, которые будут предусматривать механизмы прозрачности и подотчетности, публикацию цен и т.д.

Глава Минобороны сообщил, что в министерстве введено внутреннее правило сверки всех цен при заключении контрактов с реестром Минэкономики и рыночными ценами.

Он добавил, что на сайте Минобороны (впоследствии, когда будет создана такая возможность – и на Prozorro) по факту заключенного контракта будут обнародоваться:

- номер и дата заключения (для идентификации);

- цена за единицу;

- ссылки на публичные технические условия закупки.

Министр также сообщил, что обратился к комитетам ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки и по антикоррупционной политике относительно проведения совместного совещания, посвященного механизмам изменений закупки, подотчетности и гражданского демократического контроля.

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Наталія Медведєва

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