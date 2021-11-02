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Резников: Опыт других стран не поможет, надо найти свое решение конфликта и реинтеграции

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2021, 18:37
Резников: Опыт других стран не поможет, надо найти свое решение конфликта и реинтеграции - Фото
Алексей Резников (Фото: Минреинтеграции)

Украина не сможет воспользоваться опытом по разрешению конфликтов в других странах, придется найти свое решение. Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в заявлении по результатам работы Минреинтеграции, опубликованном на сайте ведомства.

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По словам Резникова, он изучил опыт конфликтов, в частности, в Нагорном Карабахе, бывшей Югославии, Приднестровье и Северной Ирландии, и пришел к выводу, что Украине придется найти свой рецепт разрешения конфликта и реинтеграции людей и территорий, которые сейчас временно оккупированы Россией.

"Мы не сможем перенять ни одну из известных моделей урегулирования. Только общие принципы и отдельные элементы", – заявил министр.

По мнению Резникова, чтобы урегулирование ситуации на Донбассе и в Крыму произошло в интересах Украины, необходимо действовать в четырех направлениях.

Во-первых, должно быть сформировано украинское видение разрешения конфликта, реинтеграции людей и временно оккупированных территорий.

Во-вторых, необходимо работать над повышением устойчивости и развитием пострадавших от войны территорий.

В-третьих, необходимо защищать права людей, пострадавших от конфликта и создавать условия для интеграции временно перемещенных лиц.

В-четвертых, необходимо сохранять и укреплять контакты с гражданами, находящимися на временно оккупированных территориях.

  • В январе 2021-го Минреинтеграции опубликовало черновик законопроекта о переходном периоде для Крыма и Донбасса. Вот его 10 ключевых пунктов.
  • В июле законопроект отправили на оценку Венецианской комиссии, а в августе зарегистрировали в Раде под номером 5844.
  • В октябре ВК рекомендовала внести правки в законопроект, Резников отреагировал.
  • 3 и 4 ноября Верховная Рада рассмотрит отставку пяти министров и назначение новых глав ведомств. Ожидается, что Резников будет уволен с поста главы Минреинтеграции и назначен министром обороны.

Читайте также: "Не нужно строить иллюзий". Полная реинтеграция ОРДЛО займет минимум 25 лет – Резников

Наталия Медведева
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Алексей Резников Донбасс Крым реинтеграция
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