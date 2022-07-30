UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Резников поговорил с главой Пентагона и заявил о "хороших новостях"

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2022, 02:00
Резников поговорил с главой Пентагона и заявил о
Фото: EPA

Министр обороны Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, после которого заявил о "хороших новостях".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы поддерживаем постоянный диалог. Сегодня мы обсудили последние события со времени последнего разговора. Я рад, что министр обороны США вернулся с хорошими новостями. Это значит, что скоро появятся возможности для укрепления нашей обороноспособности", — говорится в Twitter Резникова.

20 июля состоялась четвертая встреча в формате Рамштайн, по итогам которой США пообещали оказывать Украине любую помощь, необходимую для сопротивления российской агрессии и деоккупации украинских территорий.

Тогда Остин сообщил о предоставлении Украине дополнительных ракетных систем HIMARS, а также противоракетных комплексов NASAMS.

21 июля глава Пентагона заявил, что российско-украинская война находится в ключевой стадии. По его словам, Россия думает, что сможет пережить Украину, "но это только последний из ряда российских просчетов".

Читайте также: Резников на встрече "Рамштайн" озвучил три приоритета Украины

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников США Ллойд Остин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 