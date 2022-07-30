Резников поговорил с главой Пентагона и заявил о "хороших новостях"

Министр обороны Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, после которого заявил о "хороших новостях".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы поддерживаем постоянный диалог. Сегодня мы обсудили последние события со времени последнего разговора. Я рад, что министр обороны США вернулся с хорошими новостями. Это значит, что скоро появятся возможности для укрепления нашей обороноспособности", — говорится в Twitter Резникова.

We maintain a constant dialogue with @SecDef Lloyd James Austin III. Today we discussed the latest developments since our last conversation. I’m glad that the US Secretary of Defense is back with good news. Means to strengthen our defence capabilities are coming soon. pic.twitter.com/QHCxnraEoD — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 29, 2022

20 июля состоялась четвертая встреча в формате Рамштайн, по итогам которой США пообещали оказывать Украине любую помощь, необходимую для сопротивления российской агрессии и деоккупации украинских территорий.

Тогда Остин сообщил о предоставлении Украине дополнительных ракетных систем HIMARS, а также противоракетных комплексов NASAMS.

21 июля глава Пентагона заявил, что российско-украинская война находится в ключевой стадии. По его словам, Россия думает, что сможет пережить Украину, "но это только последний из ряда российских просчетов".

Читайте также: Резников на встрече "Рамштайн" озвучил три приоритета Украины

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.