Резников поговорил с главой Пентагона и заявил о "хороших новостях"

Министр обороны Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, после которого заявил о "хороших новостях".

"Мы поддерживаем постоянный диалог. Сегодня мы обсудили последние события со времени последнего разговора. Я рад, что министр обороны США вернулся с хорошими новостями. Это значит, что скоро появятся возможности для укрепления нашей обороноспособности", — говорится в Twitter Резникова.

We maintain a constant dialogue with @SecDef Lloyd James Austin III. Today we discussed the latest developments since our last conversation. I’m glad that the US Secretary of Defense is back with good news. Means to strengthen our defence capabilities are coming soon. pic.twitter.com/QHCxnraEoD