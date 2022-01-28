Резников пугает Германию восстановлением ГДР: Это не преувеличение

Министр обороны Алексей Резников считает, что если Германия и далее будет занимать такую позицию по противостоянию гибридной агрессии России, в том числе в Европе, то Берлин и сам вскоре может напрямую столкнуться с ней непосредственно на территории ФРГ. Об этом глава Минобороны сказал во время выступления в Раде.

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"Если Германия не изменит позицию по поводу отпора российской агрессии, то федеральному правительству придется разбираться не с проблемами ОРДЛО или оккупированного Россией Крыма, а с проблемой ГерманскойДемократической Республики", – сказал он.

Резников заверил: его слова "не преувеличение", поскольку "материальная база для ГДР уже не существует".

Министр уточнил, что финансирование – это Северный поток-2, раньше был газопровод OPAL. Он добавил, что также это "представители немецкого истеблишмента на российских зарплатах и ​​отдельные вице-адмиралы, торпедирующие свою страну странными изречениями".

СПРАВКА. ГДР – социалистическое государство в Европе, существовавшее в период с 7 октября 1949 года до 3 октября 1990 года. Возникло на месте бывшей советской оккупационной зоны в восточной части Германии через четыре года после окончания Второй мировой войны. Переняв от СССР политический режим, ГДР была одной из ведущих стран соцлагеря на протяжении всей истории холодной войны.

Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.

21 января 2022 года WSJ сообщил, что Германия не разрешает Эстонии поставить Украине оружие немецкого производства, которое есть у Таллина.

МИД Украины выразил послу Германии глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного вооружения.

22 января министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин пока не будет поставлять оружие Украине, но предоставит военный полевой госпиталь за 5,3 млн евро.

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Яна Катасонова

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