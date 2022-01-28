Резников пугает Германию восстановлением ГДР: Это не преувеличение
Министр обороны Алексей Резников считает, что если Германия и далее будет занимать такую позицию по противостоянию гибридной агрессии России, в том числе в Европе, то Берлин и сам вскоре может напрямую столкнуться с ней непосредственно на территории ФРГ. Об этом глава Минобороны сказал во время выступления в Раде.
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"Если Германия не изменит позицию по поводу отпора российской агрессии, то федеральному правительству придется разбираться не с проблемами ОРДЛО или оккупированного Россией Крыма, а с проблемой ГерманскойДемократической Республики", – сказал он.
Резников заверил: его слова "не преувеличение", поскольку "материальная база для ГДР уже не существует".
Министр уточнил, что финансирование – это Северный поток-2, раньше был газопровод OPAL. Он добавил, что также это "представители немецкого истеблишмента на российских зарплатах и отдельные вице-адмиралы, торпедирующие свою страну странными изречениями".
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