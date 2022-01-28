UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Резников пугает Германию восстановлением ГДР: Это не преувеличение

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2022, 12:21
Резников пугает Германию восстановлением ГДР: Это не преувеличение - Фото
Алексей Резников (Фото – пресс-служба Офиса президента)

Министр обороны Алексей Резников считает, что если Германия и далее будет занимать такую позицию по противостоянию гибридной агрессии России, в том числе в Европе, то Берлин и сам вскоре может напрямую столкнуться с ней непосредственно на территории ФРГ. Об этом глава Минобороны сказал во время выступления в Раде.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Если Германия не изменит позицию по поводу отпора российской агрессии, то федеральному правительству придется разбираться не с проблемами ОРДЛО или оккупированного Россией Крыма, а с проблемой ГерманскойДемократической Республики", – сказал он.

Резников заверил: его слова "не преувеличение", поскольку "материальная база для ГДР уже не существует".

Министр уточнил, что финансирование – это Северный поток-2, раньше был газопровод OPAL. Он добавил, что также это "представители немецкого истеблишмента на российских зарплатах и ​​отдельные вице-адмиралы, торпедирующие свою страну странными изречениями".

СПРАВКА. ГДР – социалистическое государство в Европе, существовавшее в период с 7 октября 1949 года до 3 октября 1990 года. Возникло на месте бывшей советской оккупационной зоны в восточной части Германии через четыре года после окончания Второй мировой войны. Переняв от СССР политический режим, ГДР была одной из ведущих стран соцлагеря на протяжении всей истории холодной войны.

Читайте также: Дипломатический скандал в Европе. Как Германия ссорится с Украиной и членами ЕС и НАТО

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России Алексей Резников ГДР Германия
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 