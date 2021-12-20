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Резников: У ВСУ лучший опыт противостояния агрессору уровня РФ, мы интересны Nordic Group

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2021, 06:35
Резников: У ВСУ лучший опыт противостояния агрессору уровня РФ, мы интересны Nordic Group - Фото
Алексей Резников (фото - АрміяINFORM)

Украинская армия имеет лучший на сегодня опыт противостояния такому мощному сопернику как Россия. Он должен быть интересен северным и другим странам, заявил министр обороны Алексей Резников на брифинге со своей датской коллегой Трине Брамсен.

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"Тот опыт, который есть у украинских Вооруженных Сил, сегодня, наверно, самый лучший опыт противостояния агрессору такой мощности", – сказал он.

Поэтому, считает Резников, другие страны тоже будут заинтересованы в оборонных альянсах с Украиной.

"Есть Nordic Group – это страны Балтии, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Объединенное Королевство. Мы можем общаться и сотрудничать на двусторонних основах, усиливая обе страны в этих отношениях. Это будет win-win (победа-победа, взаимовыгодная – ред.) ситуация", – сказал он.   

В конце прошлой недели сообщалось, что Украина и Дания договорились о строительстве судов многоцелевого назначения.

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Марк Сировой
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Алексей Резников ВСУ война нато альянс войска россии nordic group
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