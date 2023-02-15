Резников заявил, что остаться министром обороны его попросил Зеленский
15.02.2023, 16:41
Алексей Резников (Фото: EPA)
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский попросил его остаться на нынешней должности после коррупционного скандала в оборонном ведомстве и слухов, что министр обороны может быть заменен. Об этом сообщает The Guardian.
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Резникова спросили, собирается ли он остаться министром обороны в ближайшие месяцы, на что он ответил: "Да, это было решение моего президента".
5 февраля 2023 года глава фракции СН Арахамия подтвердил планы провести перестановки в правительстве. По его словам, Резников якобы должен получить должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а его нынешнюю должность в МО займет глава ГУР Буданов. Уже 6 февраля Арахамия заявил, что все остаются на своих местах.
- После скандала с продуктами для ВСУ из Минобороны были уволены два чиновника, которые отвечали за закупки.
- По результатам проведенных в 2022 году внутренних аудитов 621 чиновник Минобороны и ВСУ был привлечен к ответственности, заявил Резников.
- Из Минобороны уволили двух заместителей Резникова, первым замом министра обороны стал Герой Украины Александр Павлюк.
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