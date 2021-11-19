Резников: Нужна вакцина от вируса агрессии РФ, он мутирует и возвращает холодную войну
Украине нужна "вакцина" против вируса агрессии России – реальные действия которые могут предотвратить эскалацию. Вместе с США она будет работать, чтобы цена за эскалацию для РФ была неприемлемой, сообщает пресс-служба Минобороны в релизе о встрече министра обороны Алексея Резникова и главы Пентагона Ллойда Остина.
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Сообщается, что встреча украинской и американской делегаций длилась почти три часа. Резников заявил, что Украина ценит партнерство с США в противостоянии российской агрессии и намерена его развивать. По его словам, Украина и США одинаково оценивают риски и угрозы возле украинских границ.
После встречи Резников заявил, что в частности обсуждал с Остином, каким может быть ответ на агрессивные действия со стороны России.
"Кремль имеет высокие и толстые стены, и им тяжело услышать слова беспокойства и призывы к диалогу. Однако они хорошо понимают действия, особенно инициативные. Это как своеобразная вакцинация от опасного вируса агрессии, который мутирует и возвращает мир в состояние холодной войны. Произойдет ли это – во многом зависит от единства и решимости цивилизованного мира остановить агрессора", – сказал он.
В свою очередь Остин заявил, что США продолжат консультироваться с партнерами и союзниками (в том числе Украиной) ради обеспечения безопасности в регионе. Кроме того, он подчеркнул, что США преданы поддержке Украины во внедрении реформ в оборонном секторе.
- С конца октября ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года", а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.
- 16 ноября в Украину без предварительного анонса приехал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. В совместном заявлении Уоллеса с Резниковым говорилось, что Украина и Британия не намерены подрывать РФ, но обеспокоены ее активностью возле украинских границ.
- 18 ноября Резников заявил в Вашингтоне: фактический аншлюс Беларуси привел к новым угрозам.
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