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Резников: Нужна вакцина от вируса агрессии РФ, он мутирует и возвращает холодную войну

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2021, 06:56
Резников: Нужна вакцина от вируса агрессии РФ, он мутирует и возвращает холодную войну - Фото
Алексей Резников на встрече с Ллойдом Остином (фото - пресс-служба Минобороны)

Украине нужна "вакцина" против вируса агрессии России – реальные действия которые могут предотвратить эскалацию. Вместе с США она будет работать, чтобы цена за эскалацию для РФ была неприемлемой, сообщает пресс-служба Минобороны в релизе о встрече министра обороны Алексея Резникова и главы Пентагона Ллойда Остина.

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Сообщается, что встреча украинской и американской делегаций длилась почти три часа. Резников заявил, что Украина ценит партнерство с США в противостоянии российской агрессии и намерена его развивать. По его словам, Украина и США одинаково оценивают риски и угрозы возле украинских границ.

После встречи Резников заявил, что в частности обсуждал с Остином, каким может быть ответ на агрессивные действия со стороны России. 

"Кремль имеет высокие и толстые стены, и им тяжело услышать слова беспокойства и призывы к диалогу. Однако они хорошо понимают действия, особенно инициативные. Это как своеобразная вакцинация от опасного вируса агрессии, который мутирует и возвращает мир в состояние холодной войны. Произойдет ли это – во многом зависит от единства и решимости цивилизованного мира остановить агрессора", – сказал он.

В свою очередь Остин заявил, что США продолжат консультироваться с партнерами и союзниками (в том числе Украиной) ради обеспечения безопасности в регионе. Кроме того, он подчеркнул, что США преданы поддержке Украины во внедрении реформ в оборонном секторе.

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Марк Сировой
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пентагон Алексей Резников холодная война граница Ллойд Остин войска россии
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