"Результаты есть". Временный руководитель СБУ доложил Зеленскому о боевых операциях

Служба безопасности Украины осуществила новые военные операции, написал президент Владимир Зеленский, заслушав доклад временно исполняющего обязанности главы спецслужбы Евгения Хмары.

"Важно, что наши боевые операции СБУ реализуются именно так, как нужно Украине. Евгений доложил о деталях операций, которые состоялись недавно. На сегодня еще рано говорить о них публично, но результаты, на которые мы рассчитывали, есть", – рассказал глава государства.

Зеленский добавил, что новые операции СБУ также согласованы, не приведя других деталей.

Среди прочего президент отметил, что спецслужба продолжает противодействовать "всем формам диверсий против Украины" и проявлениям коллаборации с РФ.