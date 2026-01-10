"Результаты есть". Временный руководитель СБУ доложил Зеленскому о боевых операциях
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
Служба безопасности Украины осуществила новые военные операции, написал президент Владимир Зеленский, заслушав доклад временно исполняющего обязанности главы спецслужбы Евгения Хмары.
"Важно, что наши боевые операции СБУ реализуются именно так, как нужно Украине. Евгений доложил о деталях операций, которые состоялись недавно. На сегодня еще рано говорить о них публично, но результаты, на которые мы рассчитывали, есть", – рассказал глава государства.
Зеленский добавил, что новые операции СБУ также согласованы, не приведя других деталей.
Среди прочего президент отметил, что спецслужба продолжает противодействовать "всем формам диверсий против Украины" и проявлениям коллаборации с РФ.
- 5 января, генерал-лейтенант Малюк подал в отставку с должности главы СБУ. Вместо этого президент назначил руководителя Центра спецопераций "Альфа" СБУ Хмару в.и.о. руководителя спецслужбы.
- Зеленский сообщал, что после отставки Малюк продолжит заниматься в СБУ асимметричными операциями против России. Собеседник LIGA.net отмечал, что эффективность Облака, в частности, будет зависеть от его отношений с Малюком.
- 9 января, президент подал в Верховную Раду документ об увольнении Малюка.
