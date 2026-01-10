"Результати є". Тимчасовий керівник СБУ доповів Зеленському щодо бойових операцій

Володимир Зеленський та Євгеній Хмара (Фото: Офіс президента)

Служба безпеки України здійснила нові військові операції, написав президент Володимир Зеленський, заслухавши доповідь тимчасово виконувача обов'язки глави спецслужби Євгенія Хмари.

"Важливо, що наші бойові операції СБУ реалізовуються саме так, як потрібно Україні. Євгеній доповів щодо деталей операцій, які відбулися нещодавно. На сьогодні ще зарано говорити про них публічно, але результати, на які ми розраховували, є", – розповів глава держави.

Зеленський додав, що нові операції СБУ також погоджені, не навівши інших деталей.

З-поміж іншого президент зазначив, що спецслужба продовжує протидіяти "всім формам диверсій проти України" й проявам колаборації з РФ.