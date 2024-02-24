РФ атаковала Украину "шахедами" и ракетами. ПВО сбила 14 целей — фото последствий от ВСУ

Силы противовоздушной обороны сбили 12 дронов-камикадзе Shahed-136 и две ракеты типа Х-59

Обломок дрона-камикадзе Shahed-136 (Фото: ВСУ)

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 и управляемыми авиационными ракетами Х-59 в ночь на 24 февраля. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что всего враг запустил 12 беспилотников, все цели были сбиты силами противовоздушной обороны.

В Силах обороны юга Украины уточнили, что один из уничтоженных дронов упал в жилой квартал Одессы, вызвав разрушения и пожар во дворе, одна из квартир разрушена полностью — в ней погиб владелец, его жену спасли из-под завалов и госпитализировали в тяжелом состоянии.

Еще двух жительниц соседней квартиры доставили в больницу с ожогами и другими травмами.

Две ракеты Х-59 были уничтожены в Кировоградской области.

В ночь на 23 февраля Россия атаковала ударными беспилотниками, попав в многоквартирный дом в Днепре и предприятие в Одессе. В результате прилетов есть пострадавшие и погибшие, в обоих городах людей спасали из-под завалов.

17 февраля россияне ударили из РСЗО по селу в Харьковском районе и атаковали авиацией город Купянск.

Вечером 20 февраля Россия ударила по Краматорску, в результате чего пострадали люди.

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