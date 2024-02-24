РФ атакувала Україну "шахедами" та ракетами. ППО збила 14 цілей — фото наслідків від ЗСУ

Уламок дрона-камікадзе Shahed-136 (Фото: ЗСУ)

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 та керованими авіаційними ракетами Х-59 у ніч проти 24 лютого. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що ворог запустив 12 безпілотників, всі цілі були збиті силами протиповітряної оборони.

У Силах оборони півдня України уточнили, що один зі знищених дронів упав у житловий квартал Одеси, викликавши руйнування та пожежу у дворі, одна з квартир зруйнована повністю — в ній загинув власник, його дружину врятували з-під завалів та госпіталізували у тяжкому стані.

Ще двох мешканок сусідньої квартири доправили до лікарні з опіками та іншими травмами.

Дві ракети Х-59 було знищено у Кіровоградській області.

У ніч на 23 лютого Росія атакувала ударними безпілотниками, потрапивши до багатоквартирного будинку у Дніпрі та підприємства в Одесі. Внаслідок прильотів є постраждалі та загиблі, в обох містах людей рятували з-під завалів.

17 лютого росіяни вдарили з РСЗВ по селу в Харківському районі та атакували авіацією місто Куп'янськ.

Увечері 20 лютого Росія вдарила по Краматорську, внаслідок чого постраждали люди.

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