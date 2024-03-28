РФ атакует гражданских: удары по многоэтажкам в Донецкой области, в Херсоне убит таксист

Вчера оккупанты атаковали из минометов полицейских, приехавших на место обстрела в Михайловке, сообщили в Нацполиции

Последствия обстрела в Херсоне (Фото: Херсонская ОВА)

Сегодня оккупанты обстреляли такси в Херсоне и нанесли удары по Николаевке и Дробышево Донецкой области, а вчера враг атаковал из минометов полицейских, прибывших на место обстрела в селе Михайловка Херсонской области. Об этом сообщили Херсонская областная военная администрация, Донецкая ОВА и пресс-служба Национальной полиции.

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По информации Нацполиции, 27 марта оккупанты атаковали село Михайловка. Россияне били из танка, затем сбросили боеприпас с дрона на жилой дом, где в результате взрыва погибла 61-летняя женщина, а ее 59-летний муж получил ранения.

Когда полицейские пытались эвакуировать пострадавшего и унести тело его жены, противник открыл минометный огонь. В перерывах между обстрелами правоохранители увезли из Михайловки потерпевшего и тело его супруги.

Национальная полиция

Национальная полиция

В Херсонской ОВА сообщили, что сегодня в Херсоне российские оккупанты обстреляли такси. Водитель автомобиля погиб на месте. Двое пассажиров, 36-летний мужчина и 39-летняя женщина, доставлены в больницу.

Херсонская ОВА

Также 28 марта оккупанты обстреляли Николаевку и Дробышево в Донецкой области. По информации Донецкой ОВА, по Николаевке враг ударил четырьмя управляемыми авиационными снарядами. В результате атаки погибла женщина. Повреждены не менее 11 многоэтажек и столько же частных домов. А в Дробышево один человек ранен, точные последствия обстрела устанавливаются.

Донецкая ОВА

Днем 27 марта РФ впервые нанесла по Харькову удар управляемым боеприпасом большого калибра. В результате атаки один человек погиб, еще 19 человек ранены.

Позже с места удара в Харькове появились фотографии и видео. Зеленский заявил, что "российский террор против города приобретает особую подлость".

В тот же день Россия атаковала Николаев баллистической ракетой. В результате атаки пострадали восемь человек.

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