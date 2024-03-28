РФ атакує цивільних: удари по багатоповерхівках на Донеччині, вбито таксиста в Херсоні – фото
Сьогодні окупанти обстріляли таксі в Херсоні й завдали ударів по Миколаївці та Дробишевому на Донеччині, а вчора ворог атакував з мінометів поліціянтів, які прибули на місце обстрілу в селі Михайлівка на Херсонщині. Про це повідомили Херсонська обласна військова адміністрація, Донецька ОВА та пресслужба Національної поліції.
За інформацією Нацполіції, 27 березня окупанти атакували село Михайлівка. Росіяни били з танку, потім скинули боєприпас із дрона на житловий будинок, де внаслідок вибуху загинула 61-річна жінка, а її 59-річний чоловік отримав поранення.
Коли поліціянти намагалися евакуювати постраждалого та забрати тіло його дружини, противник відкрив мінометний вогонь. У перервах між обстрілами правоохоронці вивезли з Михайлівки потерпілого і тіло його дружини.
У Херсонській ОВА повідомили, що сьогодні в Херсоні російські окупанти обстріляли таксі. Водій автомобіля загинув на місці. Двоє пасажирів, 36-річний чоловік та 39-річна жінка, доставлені до лікарні.
Також 28 березня окупанти обстріляли Миколаївку та Дробишеве в Донецькій області. За інформацією Донецької ОВА, по Миколаївці ворог вдарив чотирма керованими авіаційними снарядами. Унаслідок атаки загинула жінка. Пошкоджено щонайменше 11 багатоповерхівок і стільки ж приватних будинків. А в Дробишевому одна людина поранена, точні наслідки обстрілу встановлюються.
- Вдень 27 березня РФ вперше завдала по Харкову удару керованим боєприпасом великого калібру. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще 19 осіб поранено.
- Пізніше з місця удару в Харкові з'явилися фото та відео. Зеленський заявив, що "російський терор проти міста набуває особливої підлості".
- Того ж дня Росія атакувала Миколаїв балістичною ракетою. Внаслідок атаки постраждали восьмеро осіб.
Читайте також: Удар по Харкову бомбою УМПБ Д-30. Аналітик Коваленко розповів про російський аналог GLSDB