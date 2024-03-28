РФ атакує цивільних: удари по багатоповерхівках на Донеччині, вбито таксиста в Херсоні – фото

Вчора окупанти атакували з мінометів поліціянтів, які приїхали на місце обстрілу в Михайлівці, повідомили в Нацполіції

Наслідки обстрілу в Херсоні (Фото: Херсонська ОВА)

Сьогодні окупанти обстріляли таксі в Херсоні й завдали ударів по Миколаївці та Дробишевому на Донеччині, а вчора ворог атакував з мінометів поліціянтів, які прибули на місце обстрілу в селі Михайлівка на Херсонщині. Про це повідомили Херсонська обласна військова адміністрація, Донецька ОВА та пресслужба Національної поліції.

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За інформацією Нацполіції, 27 березня окупанти атакували село Михайлівка. Росіяни били з танку, потім скинули боєприпас із дрона на житловий будинок, де внаслідок вибуху загинула 61-річна жінка, а її 59-річний чоловік отримав поранення.

Коли поліціянти намагалися евакуювати постраждалого та забрати тіло його дружини, противник відкрив мінометний вогонь. У перервах між обстрілами правоохоронці вивезли з Михайлівки потерпілого і тіло його дружини.

Національна поліція

Національна поліція

У Херсонській ОВА повідомили, що сьогодні в Херсоні російські окупанти обстріляли таксі. Водій автомобіля загинув на місці. Двоє пасажирів, 36-річний чоловік та 39-річна жінка, доставлені до лікарні.

Херсонська ОВА

Також 28 березня окупанти обстріляли Миколаївку та Дробишеве в Донецькій області. За інформацією Донецької ОВА, по Миколаївці ворог вдарив чотирма керованими авіаційними снарядами. Унаслідок атаки загинула жінка. Пошкоджено щонайменше 11 багатоповерхівок і стільки ж приватних будинків. А в Дробишевому одна людина поранена, точні наслідки обстрілу встановлюються.

Донецька ОВА

Вдень 27 березня РФ вперше завдала по Харкову удару керованим боєприпасом великого калібру. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще 19 осіб поранено.

Пізніше з місця удару в Харкові з'явилися фото та відео. Зеленський заявив, що "російський терор проти міста набуває особливої підлості".

Того ж дня Росія атакувала Миколаїв балістичною ракетою. Внаслідок атаки постраждали восьмеро осіб.

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