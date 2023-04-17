РФ бросила на восток еще 200 мобилизованных, воевать не хотят. ВСУ отбили 50 атак – карта

В течение суток Силы обороны отбили более полусотни атак армии РФ на востоке, а россияне подтянули в Зайцево еще 200 мобилизованных. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток Силы обороны отбили там более 50 атак армии РФ.

На Купянском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи населенного пункта Синьковка.

На Лиманском направлении оккупанты вели наступательные действия вблизи населенного пункта Спорное, успеха не имели.

На Бахмутском направлении не прекращаются бои за Бахмут. В районе населенных пунктов Ивановское и Предтечино армия РФ вела безуспешные наступательные действия.

На Авдеевском направлении россияне вели наступательные действия в районах Новокалинового, Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имели.

На Марьинском направлении Силы обороны отбили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки.



На других направлениях в течение суток россияне не предпринимали наступательных действий, но продолжали обстреливать населенные пункты.

Авиация ВСУ за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также сбит российский беспилотник "Мерлин". Украинские ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения живой силы армии РФ, а также одну вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

По данным Генштаба, для восполнения потерь в живой силе из состава резерва российских оккупационных войск в Зайцево Донецкой области прибыли около 200 недавно мобилизованных россиян. Из-за отсутствия четких указаний об их дальнейшем применении, малого срока подготовки и неудовлетворительного уровня укомплектованности, эти военнослужащие имеют низкий уровень морально-психологического состояния. Поэтому, отмечают в Генштабе, новоявленные оккупанты всячески ищут повод избежать участия в боевых действиях.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны украинские силы уничтожили около 182 660 оккупантов.

Контролируемый Кремлем российский фонд "Защитники отечества" считает, что в результате войны против Украины пройдут до 750 000 жителей страны-агрессора.

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Оксана Житнюк

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