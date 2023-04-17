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Через войну пройдут 750 000 россиян, считают в фонде племянницы Путина

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 13:00
Через войну пройдут 750 000 россиян, считают в фонде племянницы Путина - Фото
Российская армия (Фото: iStock)

Контролируемый Кремлем российский фонд "Защитники отечества" считает, что через войну против Украины пройдут до 750 000 жителей страны-агрессора. Об этом сообщает российское СМИ Можем объяснить со ссылкой на служебную документацию учреждения.

Информация о 750 000 "ветеранах" есть в служебной презентации фонда, которую предоставил анонимный источник. Кроме того, в презентации говорится о примерно 16 000 военных РФ, которые получат инвалидность в результате боевых действий.

Отмечается, что за 14 месяцев широкомасштабной войны "ветеранов" боевых действий в России появится больше, чем за 10 лет войны в Афганистане.

Через войну в Афганистане, по официальным данным, прошли около 620 000 человек, а за период войн России против Ичкерии были привлечены по меньшей мере 600 000 служащих Министерства внутренних дел, Минобороны и Федеральной службы безопасности, пишет издание.

Российский государственный фонд "Защитники отечества" был создан диктатором Владимиром Путиным для "социальной поддержки" россиян, принявших участие в войне России против Украины. Этот фонд возглавляет племянница Путина Анна Цивилева.

  • 13 апреля 2023 года в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне "начали осознавать шансы погибнуть на войне и не хотят воевать", но у РФ еще хватит людей.
  • 14 апреля Путин ввел электронные повестки в военкомат для россиян.

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Артем Джеріпа
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война военные россии
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