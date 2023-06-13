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РФ ежедневно подрывает гидротехнические сооружения там, где контратакуют ВСУ – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 15:24
РФ ежедневно подрывает гидротехнические сооружения там, где контратакуют ВСУ – Минобороны - Фото
Владислав Дударь (Фото - Military media center)

Оккупанты сейчас ежедневно подрывают гидротехнические сооружения на территориях, где контратакуют украинские войска. Об этом заявил во время круглого стола в Military media center представитель Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны майор Владислав Дударь.

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Он отметил, что российские войска заминировали большое количество гидротехнических сооружений Запорожской и Херсонской областей.

"Они сейчас ежедневно подрывают в разных населенных пунктах малые гидротехнические сооружения", – сказал Дударь.

Последствия этих действий, по его словам, пока что не масштабные. От каждого такого подрыва страдают сельскохозяйственные угодья одного-двух сел, однако это происходит регулярно.

  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, началось подтопление десятков населенных пунктов. Сейчас известно о 10 погибших, еще 20 человек – ранены, без вести пропавшими считаются 35 человек.
  • 12 июня спикер ВСУ Шершень сообщил, что российские оккупанты взорвали дамбу в районе Новодаровки Запорожской области, но это не повлияет на наступление украинских войск.

Читайте также: В Генштабе рассказали об успехах наступательной операции: есть продвижение на трех направлениях

Оксана Житнюк
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