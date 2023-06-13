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Росія щодня підриває гідротехнічні споруди там, де контратакують ЗСУ – Міноборони

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 15:24
Росія щодня підриває гідротехнічні споруди там, де контратакують ЗСУ – Міноборони - Фото
Владислав Дудар (Фото - Military media center)

Окупанти зараз щодня підривають гідротехнічні споруди на територіях, де контратакують українські війська. Про це заявив під час круглого столу в Military media center представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міноборони майор Владислав Дудар.

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Він наголосив, що російські війська замінували велику кількість гідротехнічних споруд Запорізької та Херсонської областей.

"Вони зараз щодня підривають у різних населених пунктах малі гідротехнічні споруди", – сказав Дудар.

Наслідки цих дій, за його словами, поки не є масштабними. Від кожного такого підриву страждають сільськогосподарські угіддя одного-двох селищ, однак це відбувається регулярно.

  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, почалося підтоплення десятків населених пунктів. Зараз відомо про 10 загиблих, ще 20 осіб – поранені, безвісти зниклими вважаються 35 людей.
  • 12 червня речник ЗСУ Шершень повідомив, що російські окупанти підірвали греблю в районі Новодарівки Запорізької області, але це не вплине на наступ українських військ. 

Читайте також: У Генштабі розповіли про успіхи наступальної операції: є просування на трьох напрямках

Оксана Житнюк
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