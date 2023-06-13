Росія щодня підриває гідротехнічні споруди там, де контратакують ЗСУ – Міноборони
Окупанти зараз щодня підривають гідротехнічні споруди на територіях, де контратакують українські війська. Про це заявив під час круглого столу в Military media center представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міноборони майор Владислав Дудар.
Він наголосив, що російські війська замінували велику кількість гідротехнічних споруд Запорізької та Херсонської областей.
"Вони зараз щодня підривають у різних населених пунктах малі гідротехнічні споруди", – сказав Дудар.
Наслідки цих дій, за його словами, поки не є масштабними. Від кожного такого підриву страждають сільськогосподарські угіддя одного-двох селищ, однак це відбувається регулярно.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, почалося підтоплення десятків населених пунктів. Зараз відомо про 10 загиблих, ще 20 осіб – поранені, безвісти зниклими вважаються 35 людей.
- 12 червня речник ЗСУ Шершень повідомив, що російські окупанти підірвали греблю в районі Новодарівки Запорізької області, але це не вплине на наступ українських військ.
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