РФ готовит провокацию против Украины на Черном море: фото

Россия готовит провокацию на Черном море в предверии украинских ракетных учений в Одесской области. Об этом сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на систему международных предписаний мореплавателей.
В соответствии с морским предписанием 352/19 Россия перекрыла морской район, расположенный между западным побережьем оккупированного агрессорами Крыма и береговой линией Румынии. Эта часть Черного моря будет опасна для плавания с 29 по 31 августа.
Таким образом, Россия перекрыла район, прилегающий к воздушной зоне, которую Украина ранее закрыла в связи с проведением ракетных учений в Одесской области.
Читайте также: Советник из Офиса Зеленского: Войска РФ готовятся к войне - видео
Фото: Украинский милитарный портал
Читайте также: РФ уничтожит захваченную в Крыму украинскую подлодку: фото