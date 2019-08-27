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РФ готовит провокацию против Украины на Черном море: фото

РФ готовит провокацию против Украины на Черном море: фото - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos
27.08.2019, 18:53

Россия перекрыла часть Черного моря, в воздушном пространстве над которым Украина будет проводить ракетные учения

Россия готовит провокацию на Черном море в предверии украинских ракетных учений в Одесской области. Об этом сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на систему международных предписаний мореплавателей.

В соответствии с морским предписанием 352/19 Россия перекрыла морской район, расположенный между западным побережьем оккупированного агрессорами Крыма и береговой линией Румынии. Эта часть Черного моря будет опасна для плавания с 29 по 31 августа.

Таким образом, Россия перекрыла район, прилегающий к воздушной зоне, которую Украина ранее закрыла в связи с  проведением ракетных учений в Одесской области.

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Фото: Украинский милитарный портал

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