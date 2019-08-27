РФ готовит провокацию против Украины на Черном море: фото

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Россия готовит провокацию на Черном море в предверии украинских ракетных учений в Одесской области. Об этом сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на систему международных предписаний мореплавателей.

В соответствии с морским предписанием 352/19 Россия перекрыла морской район, расположенный между западным побережьем оккупированного агрессорами Крыма и береговой линией Румынии. Эта часть Черного моря будет опасна для плавания с 29 по 31 августа.

Таким образом, Россия перекрыла район, прилегающий к воздушной зоне, которую Украина ранее закрыла в связи с проведением ракетных учений в Одесской области.

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Фото: Украинский милитарный портал

Перед началом учений Sea Breeze-2019 РФ также перекрывала сектор в Черном море площадью в 8000 кв. км. Тогда была заблокирована одна из локаций, на которой силы ВМФ Украины, Болгарии, Румынии, Грузии, Великобритании и США должны были отработать совместные действия. В июле

В июле-августе страна-агрессор РФ перекрыла четверть Черного моря , нарушив морское сообщение.

Украина заявила, что перекроет часть воздушного пространства над Черным морем в связи с ракетными учениями с 30 по 31 августа.

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