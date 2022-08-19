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РФ массированно обстреляла Днепропетровскую область, есть погибший, ранен ребенок — фото

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2022, 08:26
РФ массированно обстреляла Днепропетровскую область, есть погибший, ранен ребенок — фото - Фото
Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото: Валентин Резниченко/Telegram)

Российские оккупанты устроили массированный обстрел Днепропетровской области в ночь на 19 августа, погиб 36-летний мужчина, ранен 12-летний мальчик. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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По его словам, под ударом оказались Криворожский, Никопольский и Синельниковский районы. В Апостоловской громаде погиб 36-летний мужчина, противник обстрелял поселок Первое Мая из реактивных систем залпового огня "Ураган", повреждены жилые дома, газопровод и линия электропередач. 

Также обстрелу из ствольной артиллерии подверглась Великая Костромка Зеленодольской громады, есть разрушения, люди не пострадали. 

В Межевской громаде ранения получил 12-летний мальчик, район попал под обстрел РСЗО "Торнадо-С". Ребенок находится в больнице, его прооперировали. 

Центр Никополя россияне обстреляли из ствольной артиллерии, в городе повреждены до 20 многоэтажек, около 10 магазинов, лицей, банк и автобусная остановка. Выведена из строя ЛЭП. Обошлось без жертв и пострадавших. 

Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото: Валентин Резниченко/Telegram)

Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото: Валентин Резниченко/Telegram)

Читайте также: Россияне ударили по жилым кварталам Никополя из "Градов" и ствольной артиллерии — фото 

Дмитрий Гриниченко
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война днепропетровская область обстрелы валентин резниченко
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