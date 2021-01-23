РФ нарушает правила цивилизованного мира. В МИД Украины осудили задержания протестующих

В Министерстве иностранных дел Украины осудили насилие и задержания участников митингов в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, а также призвали мировое сообщество к решительным действия. Об этом говорится в комментарии на официальном сайте МИД.

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В министерстве отметили, что "с беспокойством наблюдают за ситуацией вокруг акций протеста в РФ", а также решительно осудили насилие против мирных протестующих и задержания представителей оппозиции.

"К сожалению, российская власть вместо того, чтобы прислушаться к своим гражданам, которые требуют уважения к правам человека и восстановления верховенства права, продолжает ущемлять тех, кто не согласен с репрессивной политикой Кремля", – заявили в МИД.

В заключение в ведомстве призвали международное сообщество к "более решительному задействованию всех механизмов для прекращения насилия российской власти против своего народа и агрессии против соседних стран". РФ нарушает правила поведения цивилизованного мира и этому необходимо противодействовать, подчеркнули в МИД.

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Дарья Мостовая

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