Тулси Габбард (Фото: ERIC LEE / EPA)

Директор Национальной разведки США Тулси Хаббард утверждает, что Россия стремится избежать более широкой войны с Североатлантическим Альянсом. Полномасштабная война показала, что пока Москва не способна захватить всю Украину, заявила чиновница, реагируя на публикацию агентства Reuters.

Ранее медиа, цитируя шесть информированных собеседников, написало: американская разведка продолжает предупреждать о том, что российский диктатор Владимир Путин не отказался от своих целей захватить всю Украину и вернуть себе части Европы, которые "принадлежали бывшей Советской империи".

"Нет, это ложь и пропаганда, которую Reuters сознательно распространяет от имени разжигателей войны, которые хотят подорвать неутомимые усилия президента [США] Трампа по окончанию этой кровавой войны, которая привела к более миллиона жертв с обеих сторон", – написала Хаббард в ответ.

Она обвинила медиа в том, что оно продвигает эту информацию, якобы чтобы заблокировать мирные усилия американского руководителя. Также она утверждала, что этим журналисты якобы разжигают "истерию и страх среди людей, чтобы заставить их поддержать эскалацию войны, чего на самом деле хотят НАТО и ЕС, чтобы втянуть американские Вооруженные силы непосредственно в войну с Россией".

Следует заметить, что Хаббард и раньше распространяла теории заговоров и пророссийскую пропаганду относительно войны.

"Правда заключается в том, что разведывательное сообщество США проинформировало политиков, включая члена Постоянного специального комитета Палаты представителей США по вопросам разведки от Демократической партии [Майка Куигли], которого цитирует Reuters, что, по оценкам разведки США, Россия стремится избежать более широкой войны с НАТО. Она также оценивает, что, как показали последние несколько лет, результаты России на поле боя свидетельствуют о том, что она пока не имеет возможности завоевать и оккупировать всю Украину, не говоря о Европе", – подытожила чиновница.