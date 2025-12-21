Тулсі Габбард (Фото: ERIC LEE / EPA)

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард стверджує, що Росія прагне уникнути ширшої війни з Північноатлантичним Альянсом. Повномасштабна війна показала, що наразі Москва не здатна захопити всю Україну, не кажучи про Європу, заявила чиновниця, реагуючи на публікацію агентства Reuters.

Раніше медіа, цитуючи шість поінформованих співрозмовників, написало: американська розвідка і далі попереджає про те, що російський диктатор Володимир Путін не відмовився від своїх цілей захопити всю Україну та повернути собі частини Європи, які "належали колишній Радянської імперії".

"Ні, це брехня і пропаганда, яку Reuters свідомо поширює від імені розпалювачів війни, які хочуть підірвати невтомні зусилля президента [США] Трампа із закінчення цієї кривавої війни, яка призвела до понад мільйона жертв з обох сторін", – написала Габбард у відповідь.

Вона звинуватила медіа у тому, що воно просуває цю інформацію, нібито щоб заблокувати мирні зусилля американського керівника. Також вона стверджувала, що цим журналісти буцімто розпалюють "істерію та страх серед людей, щоб змусити їх підтримати ескалацію війни, чого насправді хочуть НАТО та ЄС, щоб втягнути американські Збройні сили безпосередньо у війну з Росією".

Слід зауважити, що Габбард і раніше поширювала теорії змов та проросійську пропаганду стосовно війни.

"Правда полягає в тому, що розвідувальна спільнота США поінформувала політиків, включно з членом Постійного спеціального комітету Палати представників США з питань розвідки від Демократичної партії [Майка Квіґлі], якого цитує Reuters, що, за оцінками розвідки США, Росія прагне уникнути ширшої війни з НАТО. Вона також оцінює, що, як показали останні кілька років, результати Росії на полі бою свідчать про те, що вона наразі не має можливості завоювати й окупувати всю Україну, не кажучи про Європу", – підсумувала чиновниця.