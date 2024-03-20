РФ не пойдет в наступление возле ряда областей, нет людей на бой с повстанцами – эксперт

Военно-политический обозреватель считает, что ситуация может измениться, если Россия активнее возьмется за мобилизацию после так называемых выборов

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

У России есть определенная группировка напротив Черниговской, Сумской и Харьковской областей для прикрытия 700 км границы с Украиной, однако сейчас там нет формирования, которую можно использовать для вторжения. Об этом в комментарии LIGA.net заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Коваленко отметил, что численность этой группировки составляет около 30 000 военных.

"Сейчас там нет формирования, которую можно использовать для вторжения. Они не могут справиться с РДК и Легионом Свобода России – даже для этого не хватает людей", – отметил он.

Эксперт отметил, что единственное, на что россиянам будет сил - заходить в Украину на незначительную глубину диверсионно-разведывательными группами. Однако, отметил он, активность ДРГ в приграничных областях – это практически обыденность.

В то же время, Коваленко считает, что ситуация может измениться, если Россия активнее возьмется за мобилизацию после так называемых выборов.

"Похоже, что главная цель усиления атак на северные регионы Украины сейчас – это просто террор", – добавил он.

Российские диверсионно-разведывательные группы регулярно пытаются ворваться через границу на севере Украины. 27 января в Сумской области российская диверсионная группа расстреляла брата и сестру из Хотинского общества.

5 февраля командующий Объединенными силами ВСУ Наев заявил, что российские диверсионно-разведывательные группы постоянно пытаются прорвать границу Украины, действуя в приграничной области Сумской, Черниговской и Богодуховском районе Харьковской области. Вражеские группы диверсантов имеют хорошую подготовку и свои особенности, а их цель – действовать в пограничные.

19 марта президент Зеленский заявил, что российские захватчики постоянно пытаются завести диверсионно-разведывательные группы и совершают террористические обстрелы и удары по Сумской области.

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