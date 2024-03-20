РФ не пойдет в наступление возле ряда областей, нет людей на бой с повстанцами – эксперт
У России есть определенная группировка напротив Черниговской, Сумской и Харьковской областей для прикрытия 700 км границы с Украиной, однако сейчас там нет формирования, которую можно использовать для вторжения. Об этом в комментарии LIGA.net заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Коваленко отметил, что численность этой группировки составляет около 30 000 военных.
"Сейчас там нет формирования, которую можно использовать для вторжения. Они не могут справиться с РДК и Легионом Свобода России – даже для этого не хватает людей", – отметил он.
Эксперт отметил, что единственное, на что россиянам будет сил - заходить в Украину на незначительную глубину диверсионно-разведывательными группами. Однако, отметил он, активность ДРГ в приграничных областях – это практически обыденность.
В то же время, Коваленко считает, что ситуация может измениться, если Россия активнее возьмется за мобилизацию после так называемых выборов.
"Похоже, что главная цель усиления атак на северные регионы Украины сейчас – это просто террор", – добавил он.
- Российские диверсионно-разведывательные группы регулярно пытаются ворваться через границу на севере Украины. 27 января в Сумской области российская диверсионная группа расстреляла брата и сестру из Хотинского общества.
- 5 февраля командующий Объединенными силами ВСУ Наев заявил, что российские диверсионно-разведывательные группы постоянно пытаются прорвать границу Украины, действуя в приграничной области Сумской, Черниговской и Богодуховском районе Харьковской области. Вражеские группы диверсантов имеют хорошую подготовку и свои особенности, а их цель – действовать в пограничные.
- 19 марта президент Зеленский заявил, что российские захватчики постоянно пытаются завести диверсионно-разведывательные группы и совершают террористические обстрелы и удары по Сумской области.
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