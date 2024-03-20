РФ не піде в наступ біля низки областей, не вистачає людей на боротьбу з повстанцями – експерт

Військово-політичний оглядач вважає, що ситуація може змінитись, якщо Росія активніше візьметься за мобілізацію після так званих виборів

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

Росія має певне угруповання навпроти Чернігівської, Сумської та Харківської областей для прикриття 700 км кордону з Україною, однак зараз там немає формування, яке можна використати для вторгнення. Про це у коментарі LIGA.net заявив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

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Коваленко зазначив, що чисельність цього угрупування складає близько 30 000 військових.

"Зараз там немає формування, яке можна використати для вторгнення. Вони не можуть впоратися з РДК та Легіоном Свобода Росії – навіть для цього не вистачає людей", – зазначив він.

Експерт зазначив, що єдине, на що росіянам стане сил — заходити в Україну на незначну глибину диверсійно-розвідувальними групами. Однак він зазначив, що активність ДРГ у прикордонних областях – це практично буденність.

Водночас Коваленко вважає, що ситуація може змінитись, якщо Росія активніше візьметься за мобілізацію після так званих виборів.

"Виглядає так, що головна мета посилення атак на північні регіони України зараз – це просто терор", – додав він.

Російські диверсійно-розвідувальні групи регулярно намагаються увірватись через кордон на півночі України. 27 січня на Сумщині російська диверсійна група розстріляла брата та сестру з Хотінської громади.

5 лютого командувач Об'єднаних сил ЗСУ Наєв заявив, що російські диверсійно-розвідувальні групи постійно намагаються прорвати кордон України, діють у прикордонні Сумської, Чернігівської та у Богодухівському районі Харківської області. Ворожі групи диверсантів мають гарну підготовку та свої особливості, а їхня мета – діяти в прикордонні

19 березня президент Зеленський заявив, що російські загарбники постійно намагаються завести диверсійно-розвідувальні групи та вчиняють терористичні обстріли та удари по Сумській області.

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