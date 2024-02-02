РФ не стоит рассчитывать на усталость Европы, ВСУ получат критические возможности — Макрон

Макрон заявил, что России не следует рассчитывать на усталость европейских стран в поддержке Украины

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что выделение 50 млрд евро помощи Украине от Европейского Союза дает предсказуемость в поддержке Киева через долгосрочные обязательства. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе, цитирует его Укринформ.

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По его словам, Россия получила послание, что ей не стоит рассчитывать на любую усталость Европы от Украины.

Он отметил, что европейцы берут на себя двусторонние обязательства в военной помощи Киеву.

"Франция предоставляет критически важные возможности, которые могут иметь решающее значение на поле боя, включая ракеты SCALP, противовоздушную оборону и артиллерийские системы Caesar", — сказал Макрон.

Европейский совет в четверг, 1 февраля, единогласно утвердил новый пакет финансовой помощи для Украины на период 2024-2027 годов в размере 50 млрд евро, из которых 39 млрд евро пойдут на обеспечение макрофинансовой стабильности.

16 января Макрон анонсировал визит в Киев, подписание соглашения о гарантиях безопасности, а также предоставление Украине еще 40 дальнобойных ракет SCALP.

18 января у Макрона был телефонный разговор с президентом Зеленским – они поручили политическим и военным советникам двух стран начать подготовку предстоящего визита Макрона в Украину и ускорить переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности.

26 января Украина и Франция перешли к непосредственной проработке проекта соглашения о гарантиях.

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