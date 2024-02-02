Росії не варто розраховувати на втому Європи, ЗСУ отримають критичні можливості — Макрон

Макрон заявив, що Росії не слід розраховувати на втому європейських країн у підтримці України

Емманюель Макрон (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що виділення 50 млрд євро допомоги Україні від Європейського Союзу дає передбачуваність у підтримці Києва через довгострокові зобов'язання. Про це він повідомив на пресконференції у Брюсселі, цитує його Укрінформ.

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За його словами, Росія отримала послання, що їй не варто розраховувати на будь-яку втому Європи від України.

Він зазначив, що європейці беруть на себе двосторонні зобов'язання у військовій допомозі Києву.

"Франція надає критично важливі можливості, що можуть мати вирішальне значення на полі бою, зокрема ракети SCALP, протиповітряну оборону й артилерійські системи Caesar", – сказав Макрон.

Європейська рада у четвер, 1 лютого, одноголосно затвердила новий пакет фінансової допомоги для України на період 2024-2027 років у розмірі 50 млрд євро, з яких 39 млрд євро підуть на забезпечення макрофінансової стабільності.

16 січня Макрон анонсував візит до Києва, підписання угоди про гарантії безпеки та надання Україні ще 40 далекобійних ракет SCALP.

18 січня Макрон мав телефонну розмову з президентом Зеленським – вони доручили політичним і військовим радникам двох країн розпочати підготовку майбутнього візиту Макрона до України та прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки.

26 січня Україна та Франція перейшли до безпосереднього опрацювання проєкту угоди про гарантії.

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