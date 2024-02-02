Росії не варто розраховувати на втому Європи, ЗСУ отримають критичні можливості — Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що виділення 50 млрд євро допомоги Україні від Європейського Союзу дає передбачуваність у підтримці Києва через довгострокові зобов'язання. Про це він повідомив на пресконференції у Брюсселі, цитує його Укрінформ.
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За його словами, Росія отримала послання, що їй не варто розраховувати на будь-яку втому Європи від України.
Він зазначив, що європейці беруть на себе двосторонні зобов'язання у військовій допомозі Києву.
"Франція надає критично важливі можливості, що можуть мати вирішальне значення на полі бою, зокрема ракети SCALP, протиповітряну оборону й артилерійські системи Caesar", – сказав Макрон.
- Європейська рада у четвер, 1 лютого, одноголосно затвердила новий пакет фінансової допомоги для України на період 2024-2027 років у розмірі 50 млрд євро, з яких 39 млрд євро підуть на забезпечення макрофінансової стабільності.
- 16 січня Макрон анонсував візит до Києва, підписання угоди про гарантії безпеки та надання Україні ще 40 далекобійних ракет SCALP.
- 18 січня Макрон мав телефонну розмову з президентом Зеленським – вони доручили політичним і військовим радникам двох країн розпочати підготовку майбутнього візиту Макрона до України та прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки.
- 26 січня Україна та Франція перейшли до безпосереднього опрацювання проєкту угоди про гарантії.
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